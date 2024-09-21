Вестник Кавказа

Россия отказалась от египетских гранатов

Россия отказалась от египетских гранатов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Египет привез в Новороссийске 18 т гранатов, однако в них нашли личинок вредоносных насекомых. По этой причине, Россия отказалась принять плоды.

Гранаты из Египта прибыли в порт Новороссийска. После осмотра продукции сотрудники Россельхознадзора нашли в ней личинок средиземноморской плодовой мухи, рассказали в ведомстве.

Специалисты передали, что в итоге, около 18 т зараженных плодов отказались ввозить в страну.

Средиземноморская плодовая муха живет преимущественно в Африке, но в последнее время распространилась севернее. Насекомое заражает не только гранаты, но и другие плоды – абрикосы, томаты, сливы и другие фрукты и овощи.

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