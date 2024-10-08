Фейхоа из Абхазии – таможню РФ прошла первая партия

На российский рынок начались поставки сезонных фруктов из Абхазии. В Россию везут не только мандарины, но и фейхоа, а также хурму.

Этой осенью Абхазия уже экспортировала в Россию свыше 280 т сезонной продукции - активно идут поставки мандаринов и лимонов, начинаются поставки хурмы и орехов, также на российском рынке появился фейхоа из Абхазии.

Объемы пропуска сельскохозяйственной продукции из Абхазии назвали в ФТС России. В связи со стартом фруктового сезона, таможенные службы России и Абхазии провели встречу и обсудили пограничный контроль товаров и возможности ускорения таможенных процедур.

С начала октября абхазская госкомпания "Абхазпродэкспорт" начала скупать у фермеров и населения фейхоа. За сезон из Абхазии в Россию планируется привезли около 1 тыс т фейхоа. В закупке фейхоа стоит 80-200 рублей за кг, россиянам экзотический фрукт обойдется дороже.

Фейхоа – что за фрукт?

Плоды или ягоды фейхоа созревают на вечнозеленом тропическом дереве, которое входит в семейство миртовых. В Абхазии первые плантации фейхоа появились более ста лет назад - в 1914 году. Родиной фейхоа считается Бразилия.

Сезон фейхоа длится несколько месяцев и начинается обычно в середине осени. Последние плоды собирают в декабре.

Фейхоа - витаминная и минеральная бомба, плоды богаты витаминами С, В, Р и Е, йодом, кремнием, бором, калием. Фейхоа также ценят за антиоксидантные свойства, обилие клетчатки, небольшое содержание сахара. Визитной карточкой фейхоа можно назвать яркий и узнаваемый аромат.