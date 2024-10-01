Вестник Кавказа

Мандарины из Абхазии повезли в Россию

Мандарины из Абхазии повезли в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии начался активный сезон сбора мандаринов. Первые поставки урожая уже приехали в РФ.

Россия приняла первую партию мандаринов из Абхазии: успели вывезти более 21 т плодов, рассказали Государственном таможенном комитете республики.

«Пошли первые поставки мандаринов из Абхазии в Российскую Федерацию. По данным на 8 октября, экспортирована 21 тонна мандаринов. В 2023 году в такое же время было вывезено всего 133 кг»

- начальник отдела статистики Асида Квициния

В сезон созревания цитрусовых Абхазия планирует собрать более 35 тыс т урожая. Это на 3% больше прошлогодних показателей, добавил министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа в разговоре с ТАСС.

Мандарины в Абхазии

Первые абхазские мандарины начали собирать еще в начале осени, хотя обычно сезон цитрусовых начинается в октябре и заканчивается в марте, а его пик приходится на первый месяц зимы.

Площадь мандариновых плантаций в стране - 5 тыс га. Почти весь собранный урожай поставляется в Россию.

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