В Москву привезут абхазский фейхоа

Абхазская государственная компания "Абхазпродэкспорт" начала прием у населения экзотического фрукта фейхоа, в скором времени первые его партии появятся в продаже в российской столице.

В Абхазии начался прием выращенного в абхазских садах экзотического фрукта фейхоа, уже полюбившегося россиянам – его скупает у населения государственная компания "Абхазпродэкспорт", рассказал менеджер по закупу и организации отправки Даур Бутба.

"Многие люди нас уже знают, привозят нам. Мы работаем в Агудзере, взяли в аренду камеры и проводим прием фруктов. Стараемся дать людям чуть выше рыночной цены, чтобы они могли привезти к нам товар"

- Даур Бутба

За неделю компания приняла у населения уже около 40 т фрукта, а через несколько дней в республике начнется прием и ранних сортов цитрусовых, а значит, в продаже появятся и знаменитые абхазские мандарины. Всего за пределы республики компания вывезет до одной тысячи тонн фейхоа и столько же цитрусовых, передает Sputnik Абхазия.

Закупочная цена фейхоа колеблется от 80 до 200 рублей за килограмм, а вот хурмы в нынешнем году будет значительно меньше, и стоить она будет дороже – ее урожай сильно пострадал от опасного сельскохозяйственного вредителя, мраморного клопа, добавил Бутба.