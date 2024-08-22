Вестник Кавказа

Стало известно, сколько будут стоит абхазские мандарины в 2024 году

Стало известно, сколько будут стоит абхазские мандарины в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сезон цитрусовых приближается. В Абхазии установили минимальные закупочные цены на мандарины, лимоны и апельсины урожая 2024-2025 года.

Закупочные цены на цитрусовые нового урожая были установлены сегодня в рамках заседания правительства Абхазии.

Согласно решению кабмина, минимальная цена за 1 кг свежих мандаринов составит в этом сезоне 45 рублей, столько жу будут стоить в закупке абхазские апельсины. Цена на лимоны немного ниже и составляет 42 рубля. При этом нестандартные плоды любых цитрусовых в закупке будут стоить 10 рублей за 1 кг.

"Сезон предстоит неплохой. По определению, ожидается урожай до 37 тысяч тонн цитрусовых плодов"

– глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа

Традиционно сбор мандаринов и других цитрусовых фруктов в Абхазии начинается во второй половине ноября. При этом сроки сбора зависят от сорта.

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