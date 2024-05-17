Отдых в Абхазии зимой: где отдохнуть, чем заняться, стоит ли ехать?

Поездка в Абхазию зимой может стать интересным и необычным опытом. Расскажем, стоит ли ехать в Абхазию зимой, какие есть плюсы и минусы отдыха в Абхазии в несезон, какая температура в Абхазии по месяцам, где там отдохнуть, чем заняться и что посмотреть.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Дело идет к осени, а значит, что уже можно начинать планировать отдых в новогодние праздники. В прошлом году очень сильно вырос спрос на январские туры в Абхазию. Кто-то решил отправиться туда отмечать Новый год, а кто-то уже после семейного застолья. Как будет обстоять дело к концу 2024 года, пока не ясно, но учитывая, что бронирование отелей в Краснодарском крае и Абхазии весь год держится на высоких уровнях, планированием отпуска или каникул зимой стоит заняться заранее. Зимой в Абхазии можно насладиться атмосферой спокойствия и единения с природой, особенно если выбрать время до или после новогодних праздников, увидеть красивые пейзажи, а также привезти с отдыха мандарины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать в Абхазии зимой?

Любоваться зеленой листвой и видами на море.

Наслаждаться приятной погодой и меньшим числом отдыхающим.

Осматривать заброшки и другие достопримечательности, не отвлекаясь на пляжный отдых.

Есть мандарины: на зиму в Абхазии приходится самый пик мандаринового сезона. Их, а также другие фрукты, здесь продают везде.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Где отдохнуть зимой в Абхазии?

В качестве курорта лучше выбрать большие города, поскольку там будет получше с туристической инфраструктурой - Сухум, Новый Афон, Гагра. В маленьких абхазских поселках можно ощутить себя зимой как на необитаемом острове, только побережье. Те, кто не готов ехать в Абхазию на полноценный отдых, могут поискать отель или апартаменты в Сочи, а в Абхазию съездить на экскурсию или в самостоятельную поездку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какая зима в Абхазии?

В зимние месяцы температура воздуха в Абхазии колеблется от +2 °C до +17 °C (в среднем около +10°С) - это довольно приятная погода для прогулок и экскурсионных поездок. Однако стоит учесть, что в горах уже намного холоднее, поэтому рекомендуется взять с собой в поездку что-то теплое.

Осадки зимой в Абхазии выпадают обычно только в виде дождей, по большей части снег можно увидеть только в горах. Краткий снегопад возможен и не в горных районах, но происходит это даже не каждый год.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Средняя температура зимой в Абхазии по месяцам

В декабре средняя температура воздуха составляет около +10 °C, в январе - около +7 °C, а в феврале - около +8 °C. Из-за ветра может казаться, что холоднее, а если будет яркое солнце, то будет даже жарко. Температура воды в зимние месяцы колеблется от +9 °C до +13 °C.

декабрь - днем +12°C, ночью +5°C;

январь - днем +10°C, ночью +3°C;

февраль - днем +10°C, ночью +3°C.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит ли ехать в Абхазию зимой?

На территории Абхазии находятся несколько черноморских курортов, поэтому неудивительно, что в летний сезон она пользуется большим спросом. Большинство туристов приезжают сюда летом, чтобы насладиться пляжным отдыхом, но стоит ли ехать в Абхазию зимой? Можно найти как плюсы, так и минусы Абхазии как зимнего направления.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плюсы поездки в Абхазию зимой:

Низкий туристический сезон. В зимние месяцы поток туристов значительно снижается, так что можно посетить наиболее популярные достопримечательности без очередей;

Более доступные цены. Зимой цены на отдых в Абхазии снижаются, что делает поездку более бюджетной. Правда на цены на продукты и экскурсии это обычно не затрагивает;

Красивая природа. Зима в Абхазии мягкая и солнечная, а прекрасные горные и прибрежные пейзажи никуда не исчезают в это время года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минусы поездки в Абхазию зимой:

Ограниченное количество развлечений. Многие кафе, развлекательные заведения и даже магазины в зимние месяцы закрываются. Также могут не работать некоторые туристические маршруты и музеи;

Не получится искупаться в море. В ноябре заканчивается пляжный сезон из-за падения температуры воздуха и воды;

Непредсказуемая погода. Хотя зима в Абхазии всегда мягкая, дожди возможны, впрочем как и и летом;

Отсутствие инфраструктуры для зимних видов спорта. В Абхазии пока что нет развитых горнолыжных курортов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Абхазии зимой?

Озеро Рица - самое красивое и известное горное озеро Абхазии. Зимой озеро покрывает лед, а на деревьях вокруг лежит снег. Все это создает неповторимую атмосферу и удивительный контраст с побережьем;

Новоафонский монастырь, построенный в XIX веке - главная православная достопримечательность Абхазии;

Новоафонская пещера - зимой открыта не каждый день, за исключением новогодних праздников;

Анакопийская крепость. Эта древняя крепость расположена на вершине горы, откуда открывается прекрасный вид на окрестности.

Из-за того, что световой день в Абхазии зимой довольно короткий - в январе ближе к 6 вечера уже заходит солнце - за один день много во время самостоятельной поездки посмотреть не получится. Зимой удобнее ездить либо к группам достопримечательностей, расположенным близко друг от друга, либо в какой-то из городов. Если ехать в Абхазию на один день и хочется увидеть как можно больше, стоит выбрать одну из обзорных экскурсий по Абхазии. Они обычно включают Цандрипш, главные достопримечательности Гагры, озеро Рица, некоторые водопады и прогулку по самшитовому лесу. Есть зимние экскурсии с упором на Новый Афон. В Пицунду зимой групповые экскурсии обычно не привозят.