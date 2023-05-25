Как съездить в Абхазию из Сочи на 1 день

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последнее время стал набирать популярность пляжный отдых в Абхазии, но если вы, например, опасаетесь проводить там отпуск или не уверены, что там вам точно понравится, то отличным вариантом станет сначала съездить в Абхазию на один день из Сочи, чтобы разведать обстановку.

За день всю Абхазию посмотреть не получится, даже если очень поторопиться, поэтому во время первой поездки стоит сосредоточиться на той части, которая ближе к Сочи, а Восточную Абхазию оставить на следующий раз. Места там не менее удивительные.

Зачем ехать в Абхазию?

Абхазия понравится не каждому, но любители природных красот и уединенного отдыха обязательно оценят эти места по достоинству на контрасте с Сочи, традиционно переполненным в сезон летних и зимних каникул. И если с летом все понятно (песчаные пляжи, теплое море, мало осадков), то мысль отправиться в Абхазию в несезон мало кому приходит в голову. Однако в зимние месяцы очень удобно осматривать местную архитектуру, точнее то, что от нее осталось, и ездить по самым популярным локациям, так как туристов еще меньше.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зимой на побережье температура не опускается ниже +5°С, но обычно держится в районе +12-15°С. Главное - отслеживать прогноз по осадкам, так как в зимнее время, особенно в январе и феврале, они бывают. Кроме близости к границе и въезда по российскому паспорту туристов привлекает и бюджетность отдыха.

Как добраться из Сочи в Абхазию самостоятельно?

Если у вас есть собственный или арендованный транспорт (проверьте, позволяют ли правила компании, где вы арендуете машину, выезжать на ней в Абхазию, но большинство компаний предоставляют такую опцию), то добраться до Абхазии очень просто. Придется лишь выйти из машины на КПП "Псоу" во время осмотра транспорта и ваших документов. Это самый удобный вариант исследования Абхазии с точки зрения того, что вы сами выбираете куда ехать и что смотреть.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако для поездки в горную часть, например к озеру Рица, необходимо быть опытным водителем, к тому же лучше ехать на внедорожнике, поскольку по некоторым маршрутам на чем-то другом можно и не проехать. КАСКО и ОСАГО на территории Абхазии не действуют, необходимо оформить абхазскую страховку онлайн до поездки или уже на границе.

Из Сочи в Абхазию на электричке

"Ласточка" из Сочи в Гагру в мае была запущена только в тестовом режиме, скорее всего, для туристов маршрут будет доступен только в следующем году. Пока в Абхазию из Сочи и некоторых других курортов по пути можно добраться лишь на туристическом поезде Туапсе-Гагра. Дорога из Сочи занимает 3-4 часа, из Адлера - меньше 3 часов. Если повезет, можно "поймать" места на проходящих через Сочи поездах, например, из Санкт-Петербурга, на них можно доехать и до Сухума и до Нового Афона. Но всегда лучше покупать сразу и обратный билет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Сочи в Абхазию на автобусе

Можно доехать из центра Сочи на автобусе №552 (дорога займет довольно много времени, из Адлера будет поближе и больше автобусов) или такси до КПП, но на другой стороне придется ехать на абхазском такси или маршрутке.

Из Сочи в Абхазию по морю

Морские рейсы между Сочи и Сухумом на скоростном катамаране в этом году отменили, но возможно запустят круизы на теплоходе "Князь Владимир".

Из Сочи в Абхазию с экскурсией

Это самый дорогой, но самый безопасный и приятный способ, где все сделают за вас, а вам остается только наслаждаться поездкой. Экскурсии по Абхазии на джипах и минивэнах предлагают в Сочи на каждом шагу, но ехать лучше с проверенными агентствами. Цены за дневную экскурсию начинаются от 1000 рублей с человека в группе и доходят до таких сумм, какие только позволяет фантазия экскурсионных агентств, поскольку есть и индивидуальные туры, праздничные и даже “сталкерские”.

При выборе экскурсии кроме надежности агентства или гида стоит обращать внимание на программу тура, поскольку, хотя число локаций в Абхазии ограничено, набор обкатываемых достопримечательностей у всех свой, так что если упустить этот момент, можно так и не увидеть какое-нибудь из понравившихся на картинках в интернете зданий.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако в зимний и летний сезоны программы туров у экскурсионных компаний немного меняются. Зимой из-за короткого светового дня мало кто вас повезет с групповым туром в Пицунду, так как считается, что это курортный город и в несезон там делать нечего. А если излишне задерживаться на всех остановках, можно не успеть в Новый Афон, куда надо попасть в светлое время суток.

Что посмотреть в Абхазии за 1 день?

Цандрипш

В советское время этот поселок назывался Гантиади, и многие его помнят именно под таким названием. Там есть хороший пляж, но самое красивое место находится за ним. Это “белые скалы” - уникальное место для черноморского побережья как РФ, так и Абхазии, поскольку здесь можно наблюдать скалы из известняка прямо у моря. Самые красивые фотографии получаются там на рассвете. Если времени много, можно съездить выше к Хашупсинским каньонам и остаткам Хашупсинской крепости, а неподалеку там есть очень красивый самшитовый лес. Но это не единственное место в Абхазии, где растут самшитовые деревья, периодически их можно встретить и каждый раз это действительно сказочное зрелище.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гагра

Здесь нельзя пропустить ресторан Гагрипш, колоннаду, набережную и приморский парк. Любителям “заброшек” будет интересно посмотреть Замок принца Ольденбургского, Зимний театр, железнодорожный вокзал, санаторий “Грузия” и дачу Нестора Лакоба.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорога к Рице

По дороге к Рице обязательно стоит остановиться на смотровой на горе Мамздышха, посмотреть Юпшарский каньон, Чабгарский карниз, голубое озеро и хотя бы один из подвесных мостов на реке Бзыбь. Можно по пути заехать к Бзыбскому храму, водопадам “девичьи слезы” и “мужские слезы” (хотя они не представляют из себя ничего особенного), а также Гегскому водопаду, который впечатляет и где снималась сцена схватки Холмса с Мориарти в советской версии. Это все территория Рицинского заповедника, за въезд в него необходимо будет заплатить 700 рублей, многих такая сумма удивляет, тем более что до прошлого лета цена была в два раза ниже.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рица

Это озеро прекрасно в любое время года, именно здесь хочется провести побольше времени, так что это стоит закладывать в поездку. Кроме озера здесь смотрят дачу Сталина и Молочный водопад.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый Афон

Сюда туристы едут ради посещения Новоафонского монастыря и Новоафонской пещеры протяженностью почти два километра. В пещеру проще всего попасть летом, в остальные месяцы надо тщательно спланировать визит.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мобильная связь в Абхазии

На территории Абхазии для россиян действует роуминг, поэтому чтобы не переплачивать за мобильную связь следует либо подключить роуминг заранее (если вам необходимо быть постоянно в доступе), либо просто отключить на телефоне мобильные данные и удостовериться, что входящие смс у вас бесплатные в тарифе мобильного оператора.

Поскольку в Абхазии телефоны в некоторых местах могут ловить сигнал российских вышек, можно в настройках телефона отключить автоматическое подключение к другим сотовым операторам и продолжать пользоваться вашим оператором связи, пока находитесь в зоне покрытия.

До включения интернета после перехода границы обратно на территорию России следует предварительно перезагрузить телефон, чтобы со счета точно не списались деньги. Тем, кто едет не на один день, а на более длительный срок, можно купить симку местного оператора “Аквафон” или “А-Мобайл”.