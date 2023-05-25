Как съездить в Абхазию из Сочи на 1 день

За день всю Абхазию посмотреть не получится, даже если очень поторопиться, поэтому во время первой поездки стоит сосредоточиться на той части, которая ближе к Сочи, а Восточную Абхазию оставить на следующий раз. Места там не менее удивительные.
Зачем ехать в Абхазию?
Абхазия понравится не каждому, но любители природных красот и уединенного отдыха обязательно оценят эти места по достоинству на контрасте с Сочи, традиционно переполненным в сезон летних и зимних каникул. И если с летом все понятно (песчаные пляжи, теплое море, мало осадков), то мысль отправиться в Абхазию в несезон мало кому приходит в голову. Однако в зимние месяцы очень удобно осматривать местную архитектуру, точнее то, что от нее осталось, и ездить по самым популярным локациям, так как туристов еще меньше.
Зимой на побережье температура не опускается ниже +5°С, но обычно держится в районе +12-15°С. Главное - отслеживать прогноз по осадкам, так как в зимнее время, особенно в январе и феврале, они бывают. Кроме близости к границе и въезда по российскому паспорту туристов привлекает и бюджетность отдыха.
Как добраться из Сочи в Абхазию самостоятельно?
Если у вас есть собственный или арендованный транспорт (проверьте, позволяют ли правила компании, где вы арендуете машину, выезжать на ней в Абхазию, но большинство компаний предоставляют такую опцию), то добраться до Абхазии очень просто. Придется лишь выйти из машины на КПП "Псоу" во время осмотра транспорта и ваших документов. Это самый удобный вариант исследования Абхазии с точки зрения того, что вы сами выбираете куда ехать и что смотреть.
Однако для поездки в горную часть, например к озеру Рица, необходимо быть опытным водителем, к тому же лучше ехать на внедорожнике, поскольку по некоторым маршрутам на чем-то другом можно и не проехать. КАСКО и ОСАГО на территории Абхазии не действуют, необходимо оформить абхазскую страховку онлайн до поездки или уже на границе.
Из Сочи в Абхазию на электричке
"Ласточка" из Сочи в Гагру в мае была запущена только в тестовом режиме, скорее всего, для туристов маршрут будет доступен только в следующем году. Пока в Абхазию из Сочи и некоторых других курортов по пути можно добраться лишь на туристическом поезде Туапсе-Гагра. Дорога из Сочи занимает 3-4 часа, из Адлера - меньше 3 часов. Если повезет, можно "поймать" места на проходящих через Сочи поездах, например, из Санкт-Петербурга, на них можно доехать и до Сухума и до Нового Афона. Но всегда лучше покупать сразу и обратный билет.
Из Сочи в Абхазию на автобусе
Можно доехать из центра Сочи на автобусе №552 (дорога займет довольно много времени, из Адлера будет поближе и больше автобусов) или такси до КПП, но на другой стороне придется ехать на абхазском такси или маршрутке.
Из Сочи в Абхазию по морю
Морские рейсы между Сочи и Сухумом на скоростном катамаране в этом году отменили, но возможно запустят круизы на теплоходе "Князь Владимир".
Из Сочи в Абхазию с экскурсией
Это самый дорогой, но самый безопасный и приятный способ, где все сделают за вас, а вам остается только наслаждаться поездкой. Экскурсии по Абхазии на джипах и минивэнах предлагают в Сочи на каждом шагу, но ехать лучше с проверенными агентствами. Цены за дневную экскурсию начинаются от 1000 рублей с человека в группе и доходят до таких сумм, какие только позволяет фантазия экскурсионных агентств, поскольку есть и индивидуальные туры, праздничные и даже “сталкерские”.
При выборе экскурсии кроме надежности агентства или гида стоит обращать внимание на программу тура, поскольку, хотя число локаций в Абхазии ограничено, набор обкатываемых достопримечательностей у всех свой, так что если упустить этот момент, можно так и не увидеть какое-нибудь из понравившихся на картинках в интернете зданий.
Однако в зимний и летний сезоны программы туров у экскурсионных компаний немного меняются. Зимой из-за короткого светового дня мало кто вас повезет с групповым туром в Пицунду, так как считается, что это курортный город и в несезон там делать нечего. А если излишне задерживаться на всех остановках, можно не успеть в Новый Афон, куда надо попасть в светлое время суток.
Что посмотреть в Абхазии за 1 день?
Цандрипш
В советское время этот поселок назывался Гантиади, и многие его помнят именно под таким названием. Там есть хороший пляж, но самое красивое место находится за ним. Это “белые скалы” - уникальное место для черноморского побережья как РФ, так и Абхазии, поскольку здесь можно наблюдать скалы из известняка прямо у моря. Самые красивые фотографии получаются там на рассвете. Если времени много, можно съездить выше к Хашупсинским каньонам и остаткам Хашупсинской крепости, а неподалеку там есть очень красивый самшитовый лес. Но это не единственное место в Абхазии, где растут самшитовые деревья, периодически их можно встретить и каждый раз это действительно сказочное зрелище.
Гагра
Здесь нельзя пропустить ресторан Гагрипш, колоннаду, набережную и приморский парк. Любителям “заброшек” будет интересно посмотреть Замок принца Ольденбургского, Зимний театр, железнодорожный вокзал, санаторий “Грузия” и дачу Нестора Лакоба.
Дорога к Рице
По дороге к Рице обязательно стоит остановиться на смотровой на горе Мамздышха, посмотреть Юпшарский каньон, Чабгарский карниз, голубое озеро и хотя бы один из подвесных мостов на реке Бзыбь. Можно по пути заехать к Бзыбскому храму, водопадам “девичьи слезы” и “мужские слезы” (хотя они не представляют из себя ничего особенного), а также Гегскому водопаду, который впечатляет и где снималась сцена схватки Холмса с Мориарти в советской версии. Это все территория Рицинского заповедника, за въезд в него необходимо будет заплатить 700 рублей, многих такая сумма удивляет, тем более что до прошлого лета цена была в два раза ниже.
Рица
Это озеро прекрасно в любое время года, именно здесь хочется провести побольше времени, так что это стоит закладывать в поездку. Кроме озера здесь смотрят дачу Сталина и Молочный водопад.
Новый Афон
Сюда туристы едут ради посещения Новоафонского монастыря и Новоафонской пещеры протяженностью почти два километра. В пещеру проще всего попасть летом, в остальные месяцы надо тщательно спланировать визит.
Мобильная связь в Абхазии
На территории Абхазии для россиян действует роуминг, поэтому чтобы не переплачивать за мобильную связь следует либо подключить роуминг заранее (если вам необходимо быть постоянно в доступе), либо просто отключить на телефоне мобильные данные и удостовериться, что входящие смс у вас бесплатные в тарифе мобильного оператора.
Поскольку в Абхазии телефоны в некоторых местах могут ловить сигнал российских вышек, можно в настройках телефона отключить автоматическое подключение к другим сотовым операторам и продолжать пользоваться вашим оператором связи, пока находитесь в зоне покрытия.
До включения интернета после перехода границы обратно на территорию России следует предварительно перезагрузить телефон, чтобы со счета точно не списались деньги. Тем, кто едет не на один день, а на более длительный срок, можно купить симку местного оператора “Аквафон” или “А-Мобайл”.