Стоит ли в этом году ехать отдыхать в Абхазию

Опубликовано: 5:00, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 15 по 19 мая в столице Абхазии проходил первый туристический фестиваль, участниками которого стали более 200 представителей туристической отрасли из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Башкортостана, Урала, Сибири, Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа.

Организаторами фестиваля выступили компания "Интурист" и группа компаний "Гаруда" при поддержке Министерства туризма Абхазии. Для участников фестиваля были организованы экскурсии, развлекательные программы, мастер-классы, выставки, прогулки по живописным местам, чтобы продемонстрировать возможности местной индустрии туризма.

В рамках фестиваля в гостинице "Интерсухум" была организована бизнес-конференция с участием министра туризма Абхазии Теймураза Хишба, который выразил надежду, что представители российского туристического сообщества, впервые посещающие республику, оценят как природную красоту, так и душевное гостеприимство и открытость народа Абхазии.

Наша республика маленькая - 170 км от границы до границы и 210 км пляжа. Поэтому наше главное богатство - это наши люди. Благодаря их открытости, дружелюбию и гостеприимству, а также готовности сотрудничать с туристическим бизнесом Российской Федерации с каждым годом мы принимаем все больше туристов из России и стран СНГ

- подчеркнул министр.

Преимущества отдыха в Абхазии

транспортная доступность из всех регионов России через международный аэропорт Адлера (в перспективе),

небольшие расстояния в самой республике,

мягкий климат

чистая вода в этой части Черноморского побережья.

Все это позволяет туристам наслаждаться длинным летним сезоном и приезжать в республику круглый год.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкий опыт

По словам управляющего директора компании "Интурист" Исмаила Болюкбаши, то, что сейчас происходит в туризме в Абхазии, напоминает опыт становления туристической отрасли в Турции и, в частности, в турецкой провинции Мугла. 20 лет назад туризм там только начинал развиваться, а сейчас в регионе создана полноценная инфраструктура. Мугла стала жемчужиной турецкой ривьеры, в том числе благодаря своим уникальным природным характеристикам. Абхазия также многогранна. По мнению Болюкбаши, Абхазия может вернуть себе репутацию жемчужины Черноморского побережья и предложить туристам гораздо больше, чем в советские времена.

Спрос на путевки растет

По информации туристического агентства "Библио-Глобус", российские туристы стали больше интересоваться отдыхом в Абхазии, спрос на туры в республику вырос в два раза. Отдыхающие заранее планируют свой отпуск и продумывают маршрут. Главное преимущество Абхазии - ее бюджетность. Не слишком отпугивает туристов то, что у республики пока нет работающего аэропорта, отдыхающим приходится добираться через Сочи. По словам президента республики Аслана Бжания, воздушная гавань в Сухуме будет восстановлена в полном объеме и заработает в 2024 году.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аттестация гидов

С 18 мая по 2 июня в Минтуризма проходит аттестация для соискателей, претендующих на квалификацию экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора по туризму. Аттестация идет в два этапа – тестирование и устное собеседование на знание экскурсионных маршрутов. Тесты составляют историки, этнологи, географы, общественные деятели. По итогам аттестации соискатель получает свидетельство об аттестации и нагрудный знак (бейдж), который на определенный срок дает ему право работать.

В состав экспертной комиссии входят представители

органов государственной власти в сфере туризма

общественных организаций

средств массовой информации

преподаватели учебных заведений.

Все они имеют опыт работы и высшее образование, необходимые для проведения аттестации. Возглавляет комиссию замминистра туризма Дмитрий Зантария.

Во время аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму также делят на категории в зависимости от их стажа работы и образования. Человек, имеющий стаж работы более пяти лет получает первую категорию. Вторая категория исходит из стажа работы от трех лет. Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструктора по туризму, имеющие стаж работы до трех лет, остаются без категории. Общее число соискателей, планирующих пройти аттестацию в этом году составляет около 400 человек.