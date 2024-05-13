Когда можно купаться в море в Абхазии? Начало и конец купального сезона 2024

Пляжный отдых – основной для Абхазии. Когда сезон для отдыха и купания, какое море в Абхазии, когда Черное море прогревается, когда начало и конец купального сезона и когда лучше ехать отдыхать на море в Абхазию?

Отдых в Абхазии, популярный и ранее, продолжает завоевывать сердца россиян. Причем зачастую туристов притягивает именно Черное море – теплое и ласковое. А когда можно начинать купаться в море в Абхазии?

Какое море в Абхазии?

Абхазия находится на побережье Черного моря. Его протяженность превышает 210 км.

Море в Абхазии идеально подходит для пляжного отдыха.

Штормов практически не бывает. Изредка они могут происходить в середине сентябре перед началом бархатного сезона и в феврале. Но и тогда сила шторма не превышает 2 баллов.

В море нет опасных обитателей, которые могли бы испортить отдых, например, морских ежей. Медуз немного, всего два вида. Чаще встречается аурелия, редко можно увидеть корнерота. Обе не несут опасности для человека. Зато в Черном море в Абхазии живут дельфины афалины.

Вода в море в Абхазии считается самой частой на всем побережье Черного моря. Исключение – период после шторма, ливней, селей в горах: после стихийных бедствий несколько дней вода может оставаться замутненной.

Морская вода зависит от того, галька на пляже или песок. В Абхазии пляжи в основном галечные, но есть и песчаные. Там, где галька, море прозрачнее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Море в Абхазии необычайно теплое.

Температура моря в Абхазии

В мае вода прогревается до +18 градусов. В июне ее температура уже +22, в июле – +24. Самое теплое море в августе – +26 градусов. Далее море остывает: в сентябре до 25 градусов, в октябре – до 20 градусов. В ноябре температура морской воды +17 градусов.

Однако стоит учесть, что это средние показатели. Теплое ли море в том или ином определенном месте, зависит от глубины – чем мельче, тем теплее. Играет роль и защищенность пляжа от ветра. В бухтам и заливах в Абхазии вода может прогреваться до +27 градусов.

А в районе Гагры и Пицунды температура моря иногда повышается до +30.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обычно считается, что как вода как парное молоко наблюдается в Абхазии в июле-августе.

Когда начинается сезон купания в море в Абхазии?

Продолжительность купального сезона в Абхазии самая длинная на черноморском побережье бывшего СССР.

Море прогревается до подходящей для купания температуры, то есть 18 градусов, к маю – хотя назвать такие купания комфортными могут не все.

Обычно активно купаться в Абхазии начинают примерно с середины мая.

Первый пик сезона – это июнь-август. Второй пик – бархатный сезон. — длится с сентября до середины октября.

Когда заканчивается пляжный сезон в Абхазии?

Купаться в Абхазии можно до середины-конца октября. Иногда, если позволяет погода, удается захватить и первую половину ноября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше ехать отдыхать на море в Абхазию?

Когда именно стоит отправиться на море в Абхазию – зависит от приоритетов каждого.

Для тех, кто стремится как следует прожариться на солнце и искупаться в теплом как парное молоко море, не найти времени лучше, чем август. Минусом отдыха в пик сезона в Абхазии может стать многолюдность на популярных пляжах и рост цен из-за востребованности отдыха в Абхазии. Впрочем, найти тихий и спокойный пляж в Абхазии можно в любое время летом – для этого нужно отъехать в сторону от главных курортов или выбрать пляжи с платным входом.

Если бюджет поджимает, стоит предпочесть менее популярные периоды, например, июнь или даже май.

В бархатный сезон отдыхающих в Абхазии также меньше, чем летом, цены ниже пиковых, море по-прежнему вполне теплое. Но есть вероятность, что осенняя погода подбросит неприятные сюрпризы, и отдых окажется испорчен.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Когда официально открывается купальный сезон в Абхазии?

Официальное открытие и закрытие сезона купания обычно объявляет ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) МЧС Абхазии.

Сезон открывается в начале июня – конкретные даты зависят от погоды, чистоты пляжей и воды, состояния пляжной инфраструктуры и спасательных средств, а также готовности спасателей.

Закрывается официальный купальный сезон в конце сентября-начале октября. С пляжей убирают шезлонги, из моря – буйки, спасатели перестают нести дежурства на пляже.

Надо отметить, что существование официального купального сезона не означает запрет на купание вне его. Туристы беспрепятственно загорают и купаются и в мае, и в конце октября. Однако на пляжах в это время нет спасателей.