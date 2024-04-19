Лучшие песчаные пляжи Абхазии для отдыха с детьми

В Абхазии есть не только галечные, но и песчаные пляжи, они оптимальны для отдыха с детьми. Туристов ждут пляжи с «золотым», белым и даже черным песком, дикие и благоустроенные, платные и бесплатные. Какой пляж выбрать для отдыха на море с ребенком в Абхазии и когда лучше ехать?

Большинство пляжей в Абхазии - галечные, размер гальки может быть разный, что влияет на комфорт. Песчаные пляжи скорее редкость, но они есть, в том числе и на популярных курортах. Список лучших пляжей Абхазии в 2024 году - песчаных, красивых и чистых.

Гагрский район

На пляжах в Гагре имеются песчаные участки, например у санатория «Солнечный»; возле «Колхиды». Все пляжи в Гагре широкие. Различают Старую и Новую Гагру - в Старой Гагре не так развита инфраструктура, зато меньше народу и отдых более спокойный. В Новой Гагре на пляже «Центральный» есть аквапарк, а также другие развлечения для туристов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляж в Новом Афоне песчано-галечный, но подходит для детей из-за плавного входа и удобств на пляже. На курорте есть также небольшой «Белый» пляж, получивший название из-за очень светлого песка.

В поселке Цитрусовом под Гагрой пляж также преимущественно песчаный, инфраструктуры немного, но она есть, на пляже спокойно и малолюдно.

Галечный, ухоженный и богатый на развлечения для детей - Центральный пляж в Цандрипше.

Пляжи Пицунды в основном галечные, плюс в том что берег от ветра защищен соснами, а вода в бухте часто бывает на пару градусов теплее, чем в соседней Гагре.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В районе Пицунды в поселке Агараки можно найти дикий песчаный и малолюдный пляж, это место еще известно как Монашеское ущелье и отличается не только чистым морем, но и ароматными зелеными соснами, растущими вдоль пляжа.

Рядом находится пляж Рыбзавода, также песчаный и имеющий хорошие отзывы туристов с детьми.

Абхазские Мальдивы

В Пицундской бухте в поселке Лдзаа (Лидзава) находится платный песчаный пляж Капитан Блэк. Это атмосферное и популярное место. На пляже есть водные горки и другие развлечения для детей, пляж популярен у молодежи. Также пляж, известный как абхазские Мальдивы предлагает возможности для ныряния с маской - недалеко от берега есть коралловый риф.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи Гудауты

В Гудауте при пансионате «Мюссера» для всех желающих открыт преимущественно песчаный пляж, есть инфраструктура и удобства, в том числе для детей, больших волн в бухте не бывает. Попасть на пляж в заповеднике можно на лифте.

Неподалеку находится пляж «Золотой берег», также песчаный, тихий и красивый.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сухум и Очамчира

Чаще всего туристы с детьми не уезжают далеко от российской границы, однако столица Абхазии и другие восточные регионы также подходят для летнего отдыха на море.

В Сухуме есть песчаные пляжи, например «Мокко», он же Синопский, особенность - быстрый рост глубины на входе в море. На «Центральном» и пляже «Маяк» вход пологий, на берегу смесь гальки с песком. Пляжи Сухума обладают развитой инфраструктурой, есть кафе, теневые тенты, шезлонги.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очамчира - самый отдаленный от России курорт Абхазии, почти три часа езды от границы. Туристов здесь мало, также почти нет инфраструктуры. Среди плюсов - чистое теплое море и спокойствие. Смесь песка и гальки на пляжах Центральный и у села Джукмур.

В Очамчире также есть пляж с черным песком, он не благоустроен и находится недалеко от границы с Грузией. За счет темного цвета песка вода здесь прогревается сильнее, чем на соседних курортах.

Когда лучше ехать в Абхазию с ребенком?

Купальный сезон на курортах Абхазии начинается в июне и длится до начала октября, максимально теплая вода бывает в конце июля-августе, она прогревается до 25-27 градусов.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Наилучшим месяцем для пляжного отдыха с детьми в Абхазии можно назвать август. Июль - макушка лета и самый жаркий месяц в Абхазии. В сентябре вода остывает на пару градусов, но остается комфортной, изнуряющая жара отступает, туристов становится меньше.