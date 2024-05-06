Кто, когда и зачем придумал пляжный отдых?

Начинается сезон отпусков, многие хотят отдохнуть на море. Пляжный отдых самый популярный в мире. Как он зародился, где появился первый пляж, что такое купальные фургоны и причем здесь меланхолия - рассказываем в этом материале.

Как люди отдыхали в старину?

До XVIII века такого понятия, как ”отдых на море” не было. Вплоть до промышленной революции, сильные мира сего отдыхали ”на природе” и ”на водах”: Петр I, например, предпочитал Карелию с ее минеральными источникам, а европейские правители неизменно выбирали Карловы Вары. Крестьяне и рабочий класс в общей массе были лишены привилегии вообще куда-то отправляться на отдых: свободное время они проводили по месту жительства.

Божья кара и рыбацкие деревни

Сегодня ”море” и ”пляж” - одни из самых популярных запросов в интернете. Однако всего 200 лет назад море было синонимом опасности и неизвестности. Прибрежная зона, которую мы называем ”пляж”, с самых древних времен ассоциировалась с неизведанной территорией, где лежат обломки потерпевших крушение кораблей и где полно пиратов.

Море неизменно связывали с Божьей карой: взять, например, всемирный потоп, в результате которого погибло практически все живое. С моря приходили чужеземцы, которые уничтожали целые города и привозили с собой опасные заболевания. На морские путешествия отваживались лишь самые отчаянные смельчаки, а на побережьях по всему миру, вместо сегодняшних шикарных отелей, располагались рыбацкие деревушки, для жителей которых голубая гладь воды означала не отдых, а совсем наоборот.

Морские пейзажи

К XVIII веку отношение к морю начинает меняться, благодаря голландцам и их морским пейзажам, которые стали популярны на европейском рынке изобразительного искусства. Элита начинает отправляться в прибрежные города, чтобы насладиться видами, изображенными на полотнах голландцев. Так начинает меняться отношение Европы к отдыху у моря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Меланхолия и купание

Следующим этапом на пути к появлению пляжного отдыха стала… меланхолия. В 1621 года английский ученый Роберт Бертон написал сочинение под названием ”Анатомия меланхолии”, в котором назвал болезнь одним из страшных человеческих недугов, состоянием, разрушающим как тело, так и душу. В качестве лечения он не предлагает отправляться на море, однако рекомендует страдающим меланхолией смену обстановки и путешествия. Последующие два века европейские доктора, следуя предписаниям Бертона, отправляли своих пациентов в том числе и на берег моря. Со временем среди врачей появилась уверенность, что погружение в холодные и неспокойные морские воды - идеальное решение для страдающих от сплина.

Открытие кислорода и польза морского воздуха

В 1774 году английский химик Джозеф Пристли открыл кислород, а годом позже француз Антуан Лавуазье установил, что кислород - часть воздуха, которым мы дышим. Так появилось множество популярных теорий о том, что морской воздух особенно полезен для человека, поскольку в нем больше кислорода и он чище. К 1780-м годам британская аристократия полюбила благодатный морской воздух. В 1783 году будущий король Великобритании Георг IV отправился к морю, в Брайтон, который совсем скоро станет первым фешенебельным морским курортом в мире.

Две минуты - и на берег

К середине XIX века, благодаря развитию железных дорог в рамках промышленной революции пляжный отдых становится все более популярным в Европе, а также в России, в том числе и среди представителей среднего класса. Проехать к морю становится все проще, правда, пляжной культуры в том виде, в котором она известна нам сегодня по-прежнему нет, и дело вот в чем: практически никто не умел плавать.

Большинство первых отдыхающих проводили в воде не более двух минут, а то и меньше, а затем выходили на берег, точнее, заходили в купальные вагоны или машины (или купальни, как они назывались в царской России) - специальные повозки для купания в море, которые были нужны для того, чтобы соблюдать правила приличия. Мужчины и женщины купались строго отдельно друг от друга. Поскольку в воде много времени никто не проводил, начала развиваться пляжная инфраструктура: появляются набережные и увеселительные заведения.

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XX век: загар и удобные купальники

Лишь в первой четверти XX века отдых на море начал приобретать черты, знакомые нам сегодня. Наконец-то стало модно загорать, и впервые у отдыхающих, благодаря американцам, появились удобные плавательные костюмы. Пляжный отдых становится еще более доступным для все большего количества людей, желающих отдохнуть после долгих месяцев работы. Морские курорты появляются по всему миру. К 1960-м годам, благодаря развитию гражданской авиации, пляжный отдых становится самым популярным видом отдыха в мире.

Пляжная культура продолжает меняться и развиваться, однако отдых у моря, который зародился как средство борьбы с меланхолией, сегодня по-прежнему таковым и является: люди едут на море, чтобы отдохнуть и поправить здоровье, восстановить душевное равновесие и обрести покой.