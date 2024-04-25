Названы три самых дешевых направления для отдыха летом за границей

Недорогой летний отдых на море за пределами России доступен туристам на нескольких направлениях. Дешевле всего летом можно будет отдохнуть в Абхазии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Самое доступное зарубежное массовое направление – Абхазия. На стоимость влияет внутренний перелет до Сочи, недорогой трансфер и традиционно цены на 20-30% ниже, чем в Сочи"
– туроператор "Интурист"
Также в тройку бюджетных направлений входит Турция, летом традиционно востребованы курорты Антальи. За третье место, по данным разных операторов, сражаются Египет и ОАЭ.
"Большую конкуренцию Турции летом составляют ОАЭ, потому здесь это низкий сезон и все отели дают очень хорошие скидки, что в сочетании с разнообразной перевозкой делает направление также одним из наиболее выгодных"
– "Интурист"
Дороже всего летом отдых обойдется в таких странах, как Индонезия - Бали, Мальдивы, Мексика, Куба.