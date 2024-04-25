Вестник Кавказа

Названы три самых дешевых направления для отдыха летом за границей

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В каких странах россияне могут летом 2024 года недорого отдохнуть на море? Туроператоры назвали три самых доступных направления, они открывают туристам Черное, Средиземное и Красное моря.

Недорогой летний отдых на море за пределами России доступен туристам на нескольких направлениях. Дешевле всего летом можно будет отдохнуть в Абхазии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Самое доступное зарубежное массовое направление – Абхазия. На стоимость влияет внутренний перелет до Сочи, недорогой трансфер и традиционно цены на 20-30% ниже, чем в Сочи"

– туроператор "Интурист"

Также в тройку бюджетных направлений входит Турция, летом традиционно востребованы курорты Антальи. За третье место, по данным разных операторов, сражаются Египет и ОАЭ.

"Большую конкуренцию Турции летом составляют ОАЭ, потому здесь это низкий сезон и все отели дают очень хорошие скидки, что в сочетании с разнообразной перевозкой делает направление также одним из наиболее выгодных"

– "Интурист"

Дороже всего летом отдых обойдется в таких странах, как Индонезия - Бали, Мальдивы, Мексика, Куба.

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