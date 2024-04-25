Абхазия стала самым доступным направлением отдыха на лето

Летний отдых в Абхазии обойдется самым экономным туристам в 61 тыс рублей на двоих на неделю с полным пансионом. Туры в Абхазию летом 2024 года оказались дешевле, чем туры в Сочи или на пляжные курорты Дагестана.

Среди пляжных направлений, доступных россиянам этим летом, особое место занимает Абхазия - туры в республику востребованы, стоят дешевле, чем на курорты Краснодарского края, загранпаспорт для поездки не нужен.

В компании PEGAS Touristik рассказали о том, какие сегодня цены на отдых в Абхазии летом 2024 года.

В начале лета самый бюджетный турпакет обойдется в 61,4 тыс рублей. Цена включает перелет Москва-Адлер, трансфер, размещение в «Цитрус отель Пицунда» на полном пансионе двоих гостей. Отель находится в 800 м от пляжа и имеет собственный подогреваемый бассейн.

Чуть дороже - 62,4 тыс рублей - будет стоить отдых с 1 по 7 июня в «Арго отель Гудаута» с теми же условия, полный пансион, перелет на двоих. Отель прошел реновацию, имеет свой пляж и бассейн на территории.

Мини-отель «Династия» в Новой Гагре находится неподалеку от городского пляжа и предлагает недельный отдых на двоих за 65,5 тыс рублей, питание не включено.

В целом у туроператора есть различные варианты за 60-100 тыс рублей на двоих на неделю в начале июня на курортах Гагра, Пицунда, Новый Афон, Гудаута и другие. Все туры включают авиаперелет и трансфер.

Цены на туры в Сочи и Дагестан

Самый дешевый пакетный тур в Сочи на 1-7 июня будет стоить 70 тыс рублей, отель категории 2 звезды, из питания включены только завтраки. В основном же туры в Сочи даже в начале лета стоят от 100 тыс рублей.

Абхазия также оказалась дешевле Дагестана, где самое привлекательное предложение на июнь - отдых в отеле «Каспий» категории 2 звезды с включенным завтраком - 71,5 тыс рублей. В среднем неделя отдыха с питанием «завтраки» в Дагестане обойдется примерно в 100 тыс рублей.