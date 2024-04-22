Туристический поезд в Абхазию открыл сезон 2024 года

Туристический ретропоезд Туапсе-Сочи-Гагра выполнил первый в сезоне рейс. Новинкой 2024 года стал обзорный вагон. Ходить поезд в Абхазию будет с 1 мая по 7 октября.

Сегодня первые туристы прибыли в Гагру на ретропоезде «Сочи».

Туристический поезд №927/928 открывает сезон 1 мая, утренний рейс из Туапсе через Сочи в Абхазию уже состоялся, вечером поезд отправится в обратном направлении.

«В вагоне-ресторане путешественники смогут попробовать блюда абхазской кухни и приобрести гастрономические сувениры. В составе поезда – обзорный вагон, из которого можно сделать красочные фотографии, а также насладиться завораживающими видами южной природы»

– пресс-служба Федеральной пассажирской компании

© Фото: сайт РЖД

Ретропоезд отсылает к СССР, он стилизован под 70-80 годы прошлого века. Обзорный вагон - новинка этого года, уточнили в ФПК.

Расписание поезда

В Абхазию поезд выходит в 04.20 утра - старт из Туапсе, в Сочи поезд забирает пассажиров с 06.17 до 06.31, в Адлере - с 07.01 до 07.11. Прибытие в Гагру - в 09.45. Поезд делает в пути несколько остановок, в том числе в поселке Цандрыпш в Абхазии.

Из Абхазии ретросостав стартует в 19.40, в Сочи он прибывает в 22.46, в Туапсе - в 01.05.

Туристический поезд будет ходить в Абхазию ежедневно, кроме вторника и среды до окончания сезона, из Абхазии - кроме понедельника и вторника. Вместимость состава - 386 пассажиров.

Отметим, что границу путешественники проходят внутри поезда.