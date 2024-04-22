Когда и где в Абхазии будет аэропорт?

Как продвигается реконструкция аэропорта ”Сухум”, в каком году он будет открыт и как это повлияет на туристический поток в республике - рассказываем в этом материале.

В июне прошлого года Абхазия и Россия подписали соглашение о восстановлении аэропорта в Сухуме, а в сентябре министерство экономики республики объявило, что собирается принимать заявки от потенциальных инвесторов. Уже в следующем месяце конкурс на реконструкцию был завершён, а в апреле 2024 года министерство экономического развития России сообщило о том, что первый рейс в абхазский аэропорт будет выполнен в конце текущего года.

Какой аэропорт восстанавливают в Абхазии?

На сегодняшний день в Абхазии есть два аэропорта: один гражданский, а другой военный.

Военный аэропорт, Бамбоура, расположен в Гудаутском районе республики (где Новый Афон), и сегодня он находится в ведении российских военных.

Гражданский аэропорт находится недалеко от Сухума, в селе Бабушара, Официальное название аэропорта - Международный аэропорт ”Сухум” им. В.Г. Ардзинба. Сухумский аэропорт, названный в честь первого президента республики, нельзя назвать полностью не действующим. Гражданские рейсы с его территории всё-таки осуществляются: до аэродрома в горном селе Псху, где организуются многодневные походы по Абхазии.

Заброшенный аэропорт ”Сухум”?

Фактически аэропорт ”Сухум” работает, однако его мощности ограничены, а инфраструктура нуждается в обновлении для потенциального обслуживания туристического потока. Поскольку в последние годы туризм в Абхазии бьет все возможные рекорды, руководство республики решило заняться восстановлением аэропорта. Пока что неизвестно, какой именно будет пропускная способность сухумского аэропорта, однако наверняка не меньше, чем 5 тысяч человек в сутки, как это было до начала 1990-х годов.

Когда заработает аэропорт в Абхазии?

Решение о восстановлении сухумского аэропорта было принято прошлым летом, и уже осенью 2023 года была выбрана российская компания для реконструкции воздушной гавани. Судя по тому, что стороны договорились именно о восстановлении, а не о строительстве нового аэропорта, введен в эксплуатацию он будет в ближайшее время: абхазское руководство обещает, что к концу 2024 года сухумский аэропорт начнет действовать, значит, наверняка к туристическому сезону 2025 года Сухум и российские города свяжут регулярные рейсы.

Абхазский аэропорт международный или нет?

В названии гражданского аэропорта в Абхазии присутствует слово ”международный”, тем не менее с его статусом не всё так просто. Поскольку ООН не признает Абхазию как независимое государство, а Международная организация гражданской авиации (ИКАО) входит в структуру ООН, едва ли она присвоит сухумскому аэропорту четырехбуквенный код-идентификатор, который определяет международный статус аэропорта. Однако для жителей России абхазский гражданский аэропорт все-таки будет считаться международным: на данный момент, его буквенное обозначение URAS.

Кто восстанавливает аэропорт в Сухуме?

Реконструкцией абхазского гражданского аэропорта, расположенного примерно в 20 километрах от Сухума, занимается российская компания ”Инфраструктурное развитие”. Стоимость восстановления международного аэропорта в Абхазии в общем составит 11 млрд рублей. Принадлежит аэропорт ”Сухум” правительству Абхазии, а эксплуатировать его будет российская сторона. Если реконструкция будет идти по плану, то уже к туристическому сезону 2025 года, вероятно, у Сухумского аэропорта будет собственное расписание.

Нужен ли Абхазии аэропорт?

Когда в Сухуме откроется аэропорт и российские авиакомпании заключат с ним контракты, у желающих посетить Абхазию появится возможность добираться до Республики быстрее, чем сегодня. Поскольку Сухум расположен всего в двух часах езды от Сочи, то, скорее всего, время в полёте, в частности, из Москвы, составит около 3,5-4 часов. С этой точки зрения аэропорт в Абхазии однозначно нужен.

Помимо этого, действующий аэропорт в Абхазии - это транспортное предприятие, а значит новые рабочие места, которые необходимы экономике республики, в основном зависящей от сельского хозяйства и туризма.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Абхазии в 2024 году?

По состоянию на 2024 год ближайший к Абхазии аэропорт - это Международный аэропорт Сочи в Адлере. Из Адлера до границы с Абхазией, КПП Псоу, чуть более 11 километров. Добраться из Адлера до Абхазии можно на машине, автобусе, поезде или электричке. Время ожидания на границе обычно составляет не более 20 минут, однако в час пик, в высокий туристический сезон, желающим посетить Абхазию иногда приходится ждать до двух часов в очереди на проверку документов.