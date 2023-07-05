Как добраться из Сочи в Гагру - все способы

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гагру туристы едут ради недорогого пляжного отдыха на берегу Черного моря и красивой природы. Белые скалы, самшитовые леса, водопады, горы, альпийские луга появлялись во многих советских фильмах. Там же можно увидеть старинные полуразрушенные здания, дополняющие уникальный облик города. Расскажем, где находится Гагра, сколько и как туда ехать от Сочи.

Где находится Гагра?

Гагра - курортный город на черноморском побережье Абхазии в 30 километрах от границы с Россией. Гагра - ближайший к России крупный абхазский курорт. Хотя по пути к Гагре встречаются и другие места, где можно отдохнуть - Гечрипш, Цандрипш, Багрипш и Гребешок - это лишь курортные поселки, а не города. Отдыхающих там намного меньше, цены ниже, а инфраструктура еще более скромная.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько ехать от Сочи до Гагры?

Расстояние от Сочи до Гагры немного превышает 60 км. Точное время поездки известно только в случае поезда или "ласточки", поскольку остановки производятся в определенных местах и обычно длятся не более часа. Без учета времени, затраченного на прохождение границы (это может быть как 15 минут, так и 2 часа), на машине ехать 1,5 часа, на общественном транспорте - около двух часов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться от аэропорта Сочи до Гагры?

У пассажиров, решивших отправиться в Гагру на отдых или просто на день-два, есть несколько вариантов того, как добраться до курорта:

аренда машины

трансфер или такси

автобус

ласточка

единый билет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гагру из аэропорта на автомобиле

Можно арендовать автомобиль как на сайте аэропорта, так и у операторов в зоне прилета. Если вы планируете ехать в Гагры на арендованном автотранспорте, вам понадобится разрешение на выезд в республику (средняя стоимость около 4 тысяч рублей) - эту услугу предоставляют многие компании, но лучше уточнять заранее. Дорога в этой части Абхазии проходит по побережью, так что заблудиться сложно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гагру из аэропорта на такси

Если вы поедете на такси одного из российских операторов, после границы будет необходимо пересесть на местное такси. Стоимость такси от аэропорта до границы РФ будет от 400 до 800 рублей. Можно поехать с одним из “частников”, ожидающих у КПП “Псоу”, либо вызвать такси через приложение, на сайте или по телефону или в мессенджере. Самый известный агрегатор такси в Абхазии - А-Такси, у них есть возможность электронной оплаты. Также можно вызвать "Гаруда Экспресс", RED Taxi, Такси Максим и Такси Престиж. Поездка от КПП “Псоу” до Гагры будет в среднем стоить рублей 800 и займет всего 20-30 минут.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трансфер в Гагру из аэропорта

Одним из наиболее удобных вариантов - заказать трансфер прямо в аэропорт. Можно сравнить, где будет дешевле: заказ от отеля или агрегатора такси. Например, у А-Такси такой трансфер будет стоить около 3000 рублей, а у "Гаруда Экспресс" - 4500 рублей (у них можно заказать также групповой трансфер от аэропорта до Гагры за 1270 рублей).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гагру из аэропорта Сочи на автобусе

Поскольку регулярных прямых автобусных рейсов между Абхазией и Россией сейчас нет (кроме “единого билета”), из аэропорта Сочи до Гагры можно добраться лишь с пересадкой: добраться на автобусе №558 до КПП “Псоу”, после чего уже в Абхазии сесть на маршрутку. Все лето автобус №558 ходит круглосуточно, но если вы переходите границу после 10 вечера, придется ехать до Гагры на такси. От российско-абхазской границы до Гагры вы доберетесь за полчаса, цена такой поездки составит 200 рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гагру из аэропорта на электричке

Почти каждый день этим летом из Сочи до Гагры ходит “ласточка” - этот экспресс довозит пассажиров всего за 2 часа 48 минут, часовая техническая остановка делается на станции Веселое и еще получасовая остановка - на станции Цандрипш. В 18:52 поезд отправляется в Гагру, прибывает в 21:40. Из Гагры в аэропорт можно вернуться на электричках в 07:30 (прибывает в 10:35 в аэропорт и в 11:34 в центр Сочи) и в 15:15 (прибывает в аэропорт в 18:09). Билеты сейчас стартуют от 898 рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гагру из Сочи по “единому билету”

Если вы приобрели “единый билет” до Гагры “самолет + автобус”, то после выхода из аэропорта вас будет ждать автобус на ближайшей остановке транспорта. Дети до 5 лет на автобусе перевозятся бесплатно, но билет на них оформлять обязательно.

Рейсы начинаются с 6 утра, далее автобусы отправляются в 7:35, 8:30, 9:30, 11:50, 12:40 и 14:25, а последний в 15:20. Дорога занимает чуть менее 3 часов (без остановок, кроме как на границе). В Гагру эти рейсы приезжают в 08:50, 10:25, 11:20, 12:20, 14:40, 15:30, 17:15 и 18:10. Стоимость билета Сочи-Гагры в одну сторону - 582 рубля. В аэропорт Сочи из Гагры можно добраться тем же образом: первый автобус отправляется в 3:50 утра и далее еще 7 рейсов каждые несколько часов. Прибытие в аэропорт в 7:15, 9:15, 11:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:45 и 22:45.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Гагру из центра Сочи?

личный или арендованный транспорт

такси или трансфер

автобусы

поезд

электричка

При поездке в Абхазию с центрального сочинского вокзала появляется удобная опция прямого железнодорожного маршрута до Гагры кроме "ласточки". Этот вариант позволяет не ждать в очереди на российско-абхазской границе, поскольку проверка документов проходит прямо в вагоне (остановка длится 45 минут на российской границе и полчаса на абхазской стороне).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гагру из Сочи на электричке

Из центра Сочи ходит только одна “ласточка” в день: поезд 921В выходит в 11:54 и прибывает в Гагры в 15:00 (3 ч 6 м в дороге). Минимальная стоимость билета - чуть меньше 1000 рублей.

В Гагру из Сочи на поезде

Можно доехать до Гагры и на проходящем поезде с железнодорожного вокзала Сочи за 3 или чуть менее 4 часов. Самый интересный вариант - это прокатиться на туристическом поезде, к тому же он идет меньше остальных - 3 часа 14 минут. Купить билеты можно онлайн на сайте “РЖД” или в кассе сочинского вокзала.

479А 479А Петербург - Сухум (из Сочи в 03:30 - в 07:23 в Гагре) - билеты от 1591 рубля, летом ходит каждый день;

306М Москва - Сухум (из Сочи в 04:39 - в 08:34 в Гагре) - билеты от 1718 рублей, с мая по ноябрь ходит каждый день;

927С Туристический ретро-поезд из Туапсе (06:31 в Сочи - 09:45 в Гагре) - билеты от 859 рублей, ходит каждый день кроме вторника;

927Й ретро-поезд Сочи-Гагра ходит по средам - билеты от 859 рублей;

487Й Самара - Сухум (14:33 в Сочи - 18:24 в Гагре) - билеты от 1591 рубля, ходит только 1-2 раза в неделю.