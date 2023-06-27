© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Машина, самолет, поезд - как добраться до Абхазии из России? Плюсы и минусы, время в пути из Москвы и из Сочи и стоимость поездки. Расскажем подробно.

Чистое море, доступные цены, горы и озера, пышная зелень, интересные достопримечательности и национальная кухня - все это Абхазия. Как попасть в Абхазию в 2023 году?

Ближайший российский город к границе с Абхазией - Сочи. Абхазия - бюджетное и популярное зарубежное направление для отдыха на море.

Самолет в Абхазию

Первое, что нужно знать тем, кто хочет быстро и комфортно добраться до Абхазии, - самолеты в республику не летают. Россия и Абхазия активно работают над тем, чтобы запустить авиасообщение. Проблемой является единственный аэропорт в Абхазии. Он расположен в столице, городе Сухум, и уже долгие годы закрыт. Вскоре российская сторона начнет реконструкцию аэропорта. Когда откроется аэропорт в Сухуме? Власти обеих стран называют срок в два года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейчас самолетом можно из Москвы добраться до Сочи, а оттуда выбрать один из представленных ниже способов.

В Абхазию на машине

Большинство туристов едут в Абхазию на машине. Расстояние из Гагры до Сочи составляет 65 км, время в пути на машине составляет порядка 1.40-2.00 часов, однако нужно будет преодолеть государственную границу, что увеличит время в пути.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тем, кто едет в Абхазию из Москвы на личном автомобиле, на дорогу следует закладывать минимум 22 часа. На машине из Москвы до Гагры, ближайшего к границе с Россией города, нужно проехать почти 1,7 тыс км. Двигаться нужно по трассе М-4 Дон. Путешествие проходит через такие города, как Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи. Минус в виде долгой дороги компенсируется свободой передвижения по кавказской республике: можно будет посетить самые удаленные достопримечательности и интересные, даже загадочные места в Абхазии.

Чтобы не стоять на границе в пробках лучше всего избегать часа пик. КПП Псоу не всегда справляется с потоком автомобилей, особенно в летний сезон. Ежедневно границу пересекает 28 тыс человек и 5 тыс автомобилей.

В Абхазию поездом

Железная дорога предлагает несколько вариантов как попасть в Абхазию:

туристический ретропоезд «Сочи» сообщением Туапсе - Гагра,

поезд Москва - Сухум,

поезд Санкт-Петербург - Сухум,

«Ласточка» Сочи - Гагра.

Мария Новоселова/

Ретропоезд идет 5,5 часов, он прибывает в Гагру утром, но для этого сесть в поезд на станции отправления нужно засветло - поезд выходит в 04.20, а из Сочи поезд отправляется в 06.30 утра. Билет стоит 1-6 тыс рублей в зависимости от класса и даты.

Из Москвы в Абхазию на поезде придется ехать почти двое суток. Приобрести билет в плацкарт можно от 6 тыс рублей, в купе - от 10 тыс рублей. Ценообразование динамическое, поэтому в сезон билет обойдется дороже.

Помимо поездов, в Абхазию ходят электрички. В 2023 году запущена скоростная «Ласточка», она проходит маршрут за 2,5 часа. Билет можно купить за 1 тыс рублей.

Пограничный контроль железнодорожные путешественники проходят в поезде.

Морское путешествие

Попасть в Абхазию можно и морем. Из Сочи в Абхазию летом 2023 года запустили круизы. Круизный лайнер «Князь Владимир» - хороший способ для туристов, желающих попробовать что-то новое и провести время на шикарном судне, оснащенном бассейном, кинотеатром, барами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Длительность круиза составляет 5 дней, из них 3 лайнер находится в порту Сухума. Цена круиза - от 75 тыс рублей за каюту, питание включено. У туристов есть возможность для посещения главных достопримечательностей Абхазии и отдыха на местных пляжах.

Ранее из Сочи ходил скоростной катамаран «Грифон», в 2023 году его решили отменить, так как маршрут не пользовался спросом туристов.

Как еще можно попасть в Абхазию?

В Абхазию из России можно прийти пешком - на пешеходном пункте очереди обычно меньше, чем на автомобильном.

Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Этот способ подойдет тем, кто готов передвигаться на маршрутках и такси, - после того, как вы доберетесь до Псоу от Адлера и перейдете границу, транспорт все-таки понадобится: Гагра находится от границы в 30 км.

В составе автобусных экскурсий в Абхазию туристов возят регулярно, туры есть как однодневные, так и на несколько дней. Туристов организованно провозят по главным достопримечательностям, а КПП автобус проходит отдельно от потока самостоятельных автотуристов. Этот способ подойдет тем, кто не планирует проводить отпуск в Абхазии, предпочитая Сочи, но хочет побывать в республике и ознакомиться с местным колоритом.