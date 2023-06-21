Опубликовано: 13:03, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт в Сухуме имеет ряд преимуществ, среди которых ориентация взлетно-посадочной полосы и близость к крупным авиаузлам России и Турции. Это дает возможность сухумскому аэропорту превратиться в международный хаб.

Замминистра гражданской авиации СССР, заслуженный советский пилот Олег Смирнов рассказал об опыте работы в авиагавани Сухума и перспективах, которые откроются перед аэропортом после возобновления работы.

"Я производил посадки в абхазском аэропорту на регулярной основе или уходил на запасной аэродром, когда по метеоусловиям закрывался Сочи. Очень жалко было отвыкать от мысли, что у нас есть такой спаситель и такой замечательный аэропорт, как аэропорт "Сухум"... Я всегда жалел, ведь это такое волшебное место"

– Олег Смирнов

Бывший замминистра видит потенциал Сухумского аэропорта по превращению в логистический хаб, международную локацию.

"По расположению и по курортному местоположению он вполне может стать хабом. Очень привлекательно для той же Турции иметь аэропорт "Сочи". Но он уже перегружен"

– заслуженный пилот

Смирнов отметил, что аэропорт в Сухуме имеет преимущество перед сочинским: в Сочи взлет производится с курсом на море, а посадка - с моря, аэропорт в Абхазии в этом смысле гибкий.

"В аэропорту "Сухум" взлетно-посадочная полоса расположена вдоль моря. Там открываются большие возможности, чтобы меньше зависеть от метеоусловий. А если будет две полосы, то интенсивность полетов можно сделать на уровне мировых стандартов"

– Смирнов

Запуск аэропорта станет мощным толчком для развития туризма в абхазской республике, заявил он в интервью радио Sputnik. Сейчас российские туристы делают несколько пересадок, чтобы попасть на отдых в Абхазию.

"Даю стопроцентную гарантию того, что все города-миллионники России откроют прямые рейсы в Сухум. Но все зависит от того, насколько Абхазия уделит внимание туристической инфраструктуре"

– Олег Смирнов

Восстановление аэропорта, который не функционирует с советских времен займется частный российский инвестор. И Россия, и Абхазия заинтересованы в скорейшей реализации проекта. Точные сроки открытия аэропорта пока не определены, но планируется, что аэропорт в Сухуме начнет работать в 2025 году.