Когда заработает аэропорт в Абхазии?

Опубликовано: 17:49, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытие аэропорта в Сухуме и запуск авиасообщения между Россией и Абхазией станут историческими событиями, заявили власти республики. Когда же откроют аэропорт в Сухуме?

Аэропорт в Сухуме, а также вся инфраструктура, после восстановления по-прежнему будут в собственности государства - их просто передадут в аренду, рассказала глава Минэкономики Абхазии Кристина Озган.

Она уточнила, что инвестор получил право собственности на объекты, за счет которых воздушная гавань будет функционировать, - это терминалы и т.п.

"Речь идет о возведении новых объектов и гарантии собственности вложенных инвестиций"

– Кристина Озган

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда откроют авиасообщение из России с Абхазией?

Министр также высоко оценила перспективы будущего восстановления авиасообщения между Россией и Абхазией. Она подчеркнула, что это поможет увеличить турпоток, облегчит жизнь туристам и позволит создать новые рабочие места в Абхазии, пишет Sputnik.

Самолеты между Россией и Абхазией начнут летать к 2025 году. Сухумский эропорт сможет принимать до 400 пассажиров в час. В год пассажиропоток превысит 3 млн.