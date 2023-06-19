Когда заработает аэропорт в Абхазии?

Аэропорт в Сухуме, а также вся инфраструктура, после восстановления по-прежнему будут в собственности государства - их просто передадут в аренду, рассказала глава Минэкономики Абхазии Кристина Озган.
Она уточнила, что инвестор получил право собственности на объекты, за счет которых воздушная гавань будет функционировать, - это терминалы и т.п.
"Речь идет о возведении новых объектов и гарантии собственности вложенных инвестиций"
– Кристина Озган
Когда откроют авиасообщение из России с Абхазией?
Министр также высоко оценила перспективы будущего восстановления авиасообщения между Россией и Абхазией. Она подчеркнула, что это поможет увеличить турпоток, облегчит жизнь туристам и позволит создать новые рабочие места в Абхазии, пишет Sputnik.
Самолеты между Россией и Абхазией начнут летать к 2025 году. Сухумский эропорт сможет принимать до 400 пассажиров в час. В год пассажиропоток превысит 3 млн.