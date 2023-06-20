Опубликовано: 11:32, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как сейчас ходит поезд "Ласточка" между Сочи и Гагрой? С 20 июня поезда вернулись к графику - по два рейса в день. Ранее непогода на несколько дней отменила поезда.

Сегодня российский электропоезд "Ласточка" вновь совершает рейсы в Абхазию, в республике справились с восстановлением путей после урагана.

"Ласточка" Сочи - Гагра. Расписание

Поезд от Сочи до Гагры идет три часа, преодолевая 62 км. Первый поезд из Сочи выходит в 11.54 и прибывает на вокзале в Гагре в 15.00. В пути "Ласточка" делает несколько остановок:

Цандрипш,

Абаата,

Гагрипш.

Вечером в 18.52 поезд отправляется от аэропорта в Сочи и приходит в Гагру в 21.40.

В обратном направлении поезда ходят по следующему расписанию:

07.30 - 11.34, с остановками Гагрипш, Абаата, Цандрипш, аэропорт Сочи,

15.15 - 18.09, конечная - аэропорт Сочи.

"Ласточка" ходит не каждый день

Поезда между Сочи и Абхазией курсируют ежедневно с некоторыми исключениями.

В июле "Ласточка" не будет ходить 21, 26 и 31 числа. В августе у электрички будет выходной каждые пять дней: 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа.

Сколько стоит билет?

Цена билета на "Ласточку" в Гагру составляет 855 рублей по эконом-тарифу и 1005 рублей по базовому тарифу. В составе поезда пять вагонов.