Сегодня российский электропоезд "Ласточка" вновь совершает рейсы в Абхазию, в республике справились с восстановлением путей после урагана.
"Ласточка" Сочи - Гагра. Расписание
Поезд от Сочи до Гагры идет три часа, преодолевая 62 км. Первый поезд из Сочи выходит в 11.54 и прибывает на вокзале в Гагре в 15.00. В пути "Ласточка" делает несколько остановок:
- Цандрипш,
- Абаата,
- Гагрипш.
Вечером в 18.52 поезд отправляется от аэропорта в Сочи и приходит в Гагру в 21.40.
В обратном направлении поезда ходят по следующему расписанию:
- 07.30 - 11.34, с остановками Гагрипш, Абаата, Цандрипш, аэропорт Сочи,
- 15.15 - 18.09, конечная - аэропорт Сочи.
"Ласточка" ходит не каждый день
Поезда между Сочи и Абхазией курсируют ежедневно с некоторыми исключениями.
В июле "Ласточка" не будет ходить 21, 26 и 31 числа. В августе у электрички будет выходной каждые пять дней: 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа.
Сколько стоит билет?
Цена билета на "Ласточку" в Гагру составляет 855 рублей по эконом-тарифу и 1005 рублей по базовому тарифу. В составе поезда пять вагонов.