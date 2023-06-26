Чем Абхазия лучше Сочи? Одно яркое отличие

Российский курорт Сочи находится совсем недалеко от Абхазии, но впечатления от этих мест могут быть кардинально разными.
Архитектор и преподаватель из Москвы назвал Абхазию более спокойной и культурной.
"То, что происходит в Сочи, на мой взгляд, это вакханалия не очень хорошей архитектуры и не очень правильных градостроительных решений. Это, конечно, такой поверхностный взгляд, но контраст этот виден"
– преподаватель Московского архитектурного института (МАРХИ) Глеб Соболев
Архитектор был впечатлен тем, насколько в Абхазии сохранились здания 70-80-х годов прошлого века. Он также заметил, что на улицах городах нет мусора.
В Пицунде, недавно обновленной, Соболев обратил внимание на величественные сосны.
Архитектор в эфире радио Sputnik назвал и то, что его опечалило - это ремонт колоннады в Сухуме, по его мнению, лучше было бы сохранить на строении патину времени.
В Абхазии следует сохранять самобытную архитектуру, добавил он.