Какую воду лучше пить в Абхазии?

Опубликовано: 15:36, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тем, кто приехал на отдых в Абхазию, стоит позаботиться о питьевой воде. Власти республики не советуют пить некипяченую воду из-под крана и предлагают три альтернативы.

Жителям и гостям Абхазии стоит употреблять только кипяченую воду из-под крана, рассказала главный санврач республики Алла Беляева.

Специалист подчеркнула, что это самый надежный вариант.

Тем, кто хочет избежать кипячения, Беляева порекомендовала покупать бутилированную воду в магазинах. Глава СЭС заверила, что она регулярно проходит проверку.

Третий вариант подойдет людям с собственным автотранспортом. За питьевой водой они могут ездить на источники, например, в село Бабушара или к Мерхеульскому источнику - оба они, подчеркнула главный санврач, абсолютно безопасны.

"Вода нормальная. Можно брать, можно пить"

– Алла Беляева