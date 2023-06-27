Какую воду лучше пить в Абхазии?

Тем, кто приехал на отдых в Абхазию, стоит позаботиться о питьевой воде. Власти республики не советуют пить некипяченую воду из-под крана и предлагают три альтернативы.
Жителям и гостям Абхазии стоит употреблять только кипяченую воду из-под крана, рассказала главный санврач республики Алла Беляева.
Специалист подчеркнула, что это самый надежный вариант.
Тем, кто хочет избежать кипячения, Беляева порекомендовала покупать бутилированную воду в магазинах. Глава СЭС заверила, что она регулярно проходит проверку.
Третий вариант подойдет людям с собственным автотранспортом. За питьевой водой они могут ездить на источники, например, в село Бабушара или к Мерхеульскому источнику - оба они, подчеркнула главный санврач, абсолютно безопасны.
"Вода нормальная. Можно брать, можно пить"
– Алла Беляева