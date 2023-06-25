Обновленный "Курорт Пицунда" ждет наплыва отдыхающих

Опубликовано: 22:18, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие дни обновленный абхазский "Курорт Пицунда" ждет наплыва туристов - ожидается более двух тысяч посетителей, а в пик сезона, в июле, августе и сентябре, отдыхающих готовы принять пять обновленных корпусов курорта.

С начала открытия туристического сезона в Абхазии в объединении пансионатов "Курорт Пицунда" уже отдохнули более трех с половиной тысяч туристов, и это не предел, - сообщил сегодня в эфире радио Sputnik директор комплекса Фрикан Гунба.

"С начала сезона мы уже приняли 3600 туристов. В прошлом году в это время было 2 тыс отдыхающих, но в то же время в позапрошлом году - до 6 тыс человек. Два года назад, сразу после пандемии, люди больше ездили отдыхать”, - отметил Гунба, передает Sputnik Абхазия.

Впрочем, все еще впереди - в ближайшие дни в Пицунду ожидается заезд более двух тысяч туристов, а пик сезона будет в июле, августе и сентябре. Правда, цены на отдых в корпусах пансионата немного подорожали - сейчас номер в сутки обходится гостям от 1500 до 3500 рублей.

Из семи корпусов пансионата уже восстановлены пять, еще в двух зданиях необходим капремонт. Дирекция пансионата уже подготовила документы для его проведения и обратилась с ними к руководству страны.