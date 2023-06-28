Как добраться из Сочи в Сухум по морю: известно расписание лайнера

Лайнер "Князь Владимир" завтра отправится из Сочи в первый круиз в Сухум, сообщает АТОР.
Ранее судно совершало круизы из Сочи в Новороссийск, следующим пунктом маршрута была Ялта, после нее - Севастополь. Затем "Князь Владимир" возвращался в Сочи.
Планируется, что за время навигации лайнер совершит 11 рейсов.
Расписание круизов Сочи - Сухум
Уже известно расписание, по которому будет ходить судно.
Из пункта отправления лайнер выходит по четвергам в 21:00. В столицу Абхазии он приплывет на следующий день в 9:00.
В обратный путь "Князь Владимир" будет отправляться в воскресенье в 23:00. В Сочи судно вернется наутро - в 9:00.
О лайнере
"Князь Владимир" - девятипалубный лайнер. В круиз могут отправиться 600 человек. Гости могут воспользоваться конференц-холлом на 350 человек.
На лайнере есть аква-зона и два открытых бассейна. Действует салон красоты.