Как добраться из Сочи в Сухум по морю: известно расписание лайнера

Опубликовано: 22:23, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ООО "Черноморские круизы"

Круизы из Сочи в Абхазию начнутся уже завтра. Лайнер "Князь Владимир" будет совершать рейсы один раз в неделю. Судно проследует из Сочи в Сухум и обратно 11 раз за сезон.

Лайнер "Князь Владимир" завтра отправится из Сочи в первый круиз в Сухум, сообщает АТОР.

Ранее судно совершало круизы из Сочи в Новороссийск, следующим пунктом маршрута была Ялта, после нее - Севастополь. Затем "Князь Владимир" возвращался в Сочи.

Планируется, что за время навигации лайнер совершит 11 рейсов.

Расписание круизов Сочи - Сухум

Уже известно расписание, по которому будет ходить судно.

Из пункта отправления лайнер выходит по четвергам в 21:00. В столицу Абхазии он приплывет на следующий день в 9:00.

В обратный путь "Князь Владимир" будет отправляться в воскресенье в 23:00. В Сочи судно вернется наутро - в 9:00.

О лайнере

"Князь Владимир" - девятипалубный лайнер. В круиз могут отправиться 600 человек. Гости могут воспользоваться конференц-холлом на 350 человек.

На лайнере есть аква-зона и два открытых бассейна. Действует салон красоты.