В Абхазию на лайнере "Князь Владимир" прибыли первые туристы

Опубликовано: 11:42, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первые российские туристы прибыли сегодня в Абхазию на круизном лайнере. Они проведут в Сухуме три дня, после чего вернутся в Сочи.

Круизный лайнер "Князь Владимир" в пятницу впервые привез в Абхазию из Сочи российских туристов. В круиз отправились 82 человека.

На прошлой неделе лайнер совершил тестовый круиз из Сочи в Сухум, тогда на борту было около 50 представителей турбизнеса, они ознакомились с программой, условиями на борту высококлассного лайнера, и готовы предлагать круизный отдых своим клиентам.

Первый коммерческий рейс не вызвал ажиотажа у туристов - круиз привлек 82 человека, тогда как "Князь Владимир" рассчитан на 700 гостей. Гостей первого круиза встречал глава Абхазии Аслан Бжания.

Расписание круиза составлено удобно: в четверг вечером он отбывает из порта Сочи, пятницу, субботу и воскресенье стоит в порту абхазской столицы. Эти дни туристы могут гулять по городу, ездить на экскурсии или купаться в море. Возвращается судно в Россию утром в понедельник.

За лето 2023 будет выполнено 10 морских круизов в Абхазию. Последний выйдет из Сочи 11 сентября, туристы побывают в Абхазии в бархатный сезон.