Чистое ли море в Абхазии? Отвечает Минздрав

Власти Абхазии рассказали о санитарной и эпидемиологической ситуации в республике. Эти вопросы обсуждались на совещании, которое провел глава Минздрава Эдуард Бутба.
"Ежегодно мы сталкиваемся с одними и теми же сложностями, с заболеваниями кишечной и ротавирусной инфекциями, это касается не только Республики Абхазия, но и всего Черноморского побережья. Хотел узнать, насколько вы готовы к курортному сезону, какие сложности есть"
– Эдуард Бутба
Морская вода в Абхазии
Главврач СЭС рассказала о работе трех лабораторий, где будут проверять морскую воду на различные инфекции.
"Отобрали пробы морской воды на наличие патогенных бактерии и вирусов. На сегодня вирусов не обнаружено
– Алла Беляева
Есть ли очистные сооружения в Абхазии?
В ходе совещания была отмечена необходимость создания в каждом районе республики головных очистных сооружений. На сегодняшний день почти все канализационные стоки попадают прямо в море, не проходя никакой обработки.
Можно ли пить воду из-под крана в Абхазии?
Алла Беляева напомнила, что водопроводная вода подвергается хлорированию только в двух городах:
- Сухум,
- Ткуарчал.
Участники совещания напомнили и о сложностях с водопроводными трубами - их срок эксплуатации истек, что тоже неблагоприятно сказывается на качестве воды. Проблема актуальна, например, для Нового Афона. А вот Сухуме, как показали анализы, вода из-под крана абсолютно нормальна.