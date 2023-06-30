Чистое ли море в Абхазии? Отвечает Минздрав

Опубликовано: 17:49, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совещание по эпидемиологической обстановке прошло в Минздраве Абхазии. Чиновники рассказали о состоянии морской воды, можно ли пить воду из-под крана и в целом о готовности Абхазии к курортному сезону.

Власти Абхазии рассказали о санитарной и эпидемиологической ситуации в республике. Эти вопросы обсуждались на совещании, которое провел глава Минздрава Эдуард Бутба.

"Ежегодно мы сталкиваемся с одними и теми же сложностями, с заболеваниями кишечной и ротавирусной инфекциями, это касается не только Республики Абхазия, но и всего Черноморского побережья. Хотел узнать, насколько вы готовы к курортному сезону, какие сложности есть"

– Эдуард Бутба

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Морская вода в Абхазии

Главврач СЭС рассказала о работе трех лабораторий, где будут проверять морскую воду на различные инфекции.

"Отобрали пробы морской воды на наличие патогенных бактерии и вирусов. На сегодня вирусов не обнаружено

– Алла Беляева

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть ли очистные сооружения в Абхазии?

В ходе совещания была отмечена необходимость создания в каждом районе республики головных очистных сооружений. На сегодняшний день почти все канализационные стоки попадают прямо в море, не проходя никакой обработки.

Можно ли пить воду из-под крана в Абхазии?

Алла Беляева напомнила, что водопроводная вода подвергается хлорированию только в двух городах:

Сухум,

Ткуарчал.

Участники совещания напомнили и о сложностях с водопроводными трубами - их срок эксплуатации истек, что тоже неблагоприятно сказывается на качестве воды. Проблема актуальна, например, для Нового Афона. А вот Сухуме, как показали анализы, вода из-под крана абсолютно нормальна.