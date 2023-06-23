Круиз из Сочи в Абхазию: "Князь Владимир" впервые прибыл в Сухум

Опубликовано: 10:39, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Круизный лайнер из Сочи в тестовом режиме зашел в порт Сухума. Круизы между Сочи и Абхазией начнут выполняться 29 июня.

Сегодня утром круизный лайнер "Князь Владимир" по Черному морю прибыл из Сочи в Сухум - первый рейс по новому маршруту судно выполняет в тестовом режиме.

В рамках пробного круиза в Абхазию на лайнере прибыли 54 представителя турбизнеса и 96 членов экипажа судна. Завтра они вернутся в Сочи.

Круиз из Сочи в Абхазию 2023

Регулярные круизы между Сочи и абхазской столицей будут выполняться с 29 июня. Всего за летний сезон лайнер пройдет по маршруту 11 раз. Последний круиз в сезоне 2023 года в Абхазию случился в разгар бархатного сезона - 11 сентября.

Лайнер может перевозить около 700 пассажиров. Длительность круиза - пять дней. В порту Сухума "Князь Владимир" будет стоять трое суток, за это время путешественники смогут познакомиться с достопримечательностями Абхазии и отдохнуть на местных пляжах.

Стоимость морского круиза в Абхазию на три дня начинается от 75 тыс рублей за каюту, включено питание по системе «шведский стол», детям предоставляются скидки.