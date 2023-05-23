© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжный сезон в Абхазии длится с мая по конец октября. Чистое Черное море, красивые горы, обилие интересных мест - вот зачем стоит поехать на отдых в Абхазию летом 2023 года.

Туроператоры сообщают, что на данный момент Абхазия является главным бюджетным направлением для отдыха на море в 2023 году. Маленькая республика на Кавказе остается экзотическим направлением для многих россиян.

Где находится Абхазия?

Частично признанная республика Абхазия не входит в состав России. По документам ООН республика является частью Грузии. В 1993 году Абхазия отделилась от Грузии, провозгласив независимость, но не получила большого признания на мировой арене. Природа Абхазии богата, как и ее ландшафты - республика находится в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта. С юга ее омывает Черное море, сухопутная граница у Абхазии есть с Россией и с Грузией.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Море и погода в Абхазии

Абхазия расположена на Черном море. Климат в республике субтропический, влажный, лето жаркое, зима обычно бесснежная, но дождливая. Пляжный сезон длится с конца мая по октябрь, но комфортная температура воды обычно наблюдается с середины июня, температура моря составляет плюс 22 - тогда и начинается сезон купания.

Бархатный сезон в Абхазии начинается в конце августа и длится до конца октября - в это время море теплое, в середине октября вода около 24 градусов, воздух ненамного теплее, около 26, в конце октября вода и воздух остывают до 20 градусов, но купаться еще можно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где лучше отдыхать на море?

Традиционно туристы выбирают для отдыха в республике курорты Гагра, Пицунда, Гудаута и маленькие деревушки между ними - там отдых будет недорогой. Пляжный отдых в Сухуме менее популярен. Туристы останавливаются на побережье, в пешей доступности от пляжей. В будущем в республике могут появиться горные отели и базы отдыха, но сегодня Абхазия - это пляжное направление.

Пляжи в Абхазии часто галечные, серая гладкая галька среднего размера. Песчаные пляжи в Абхазии тоже есть, но не стоит ждать нежного золотистого песка. Вход в воду везде плавный, больших волн нет, за исключением дней с штормовой погодой. Море в Абхазии чище, чем в соседних Сочи и Адлере.

В Новой Гагре на пляже можно найти развлечения для детей, а море мелкое, в Старой Гагре отдых будет более спокойный. С комфортом можно отдыхать на платных пляжах санаториев и отелей, например "Энергетик", "Абхазия".

Резкий вход в море на песчаных пляжах, расположенных между Гагрой и Пицундой. Там отдохнуть можно уединенно, много людей не бывает, но с детьми нужно отдыхать осторожно.

В Пицунде и соседних Лидзаве и Мюссере часть пляжей окружают сосны, можно отдыхать в тени деревьев и наслаждаться хвойным ароматом, смешанным с морским воздухом. Море очень чистое, можно плавать с маской, наблюдая подводный мир, волн практически не бывает.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Новом Афоне отдыхать лучше на пляжах "Мандарин" и "Камарит".

Синопский пляж неподалеку от Сухума считается лучшим песчаным пляжем Абхазии, это оборудованная территория с чистым морем, в прокат можно взять зонтики и лежаки, также предлагаются водные развлечения.

В Сухуме лучшими пляжами можно назвать галечные "Маяк", "Гумиста", "Айтар". Центральный пляж, хотя и предлагает развлечения, может расстроить неидеальным морем.

По какому паспорту проехать в Абхазию?

Российские туристы могут попасть в Абхазию как по заграну, так и по российскому паспорту. Чаще всего туристы пересекают границу по российскому паспорту: наличие штампа о визите в Абхазию в загране может сделать проблематичным посещение Грузии из-за непростых отношений соседних республик.

Границу России и Абхазии можно пересечь в Сочи, село Веселое. КПП Псоу расположено на одноименной реке. Пройти границу можно в любое время суток, однако есть несколько перерывов в работе погранперехода.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в республику?

Аэропорт в Абхазии только один, он расположен в столице, городе Сухуме, однако многие годы не функционирует. Россия помогает республике с восстановлением единственной авиагавани, прямые рейсы в Абхазию могут появиться уже в 2024 году.

Попасть в Абхазию можно на автобусе из Адлера или на машине, между Россией и Абхазией открыт один погранпереход. Пересечь его можно и пешком. Поездка в республику на личном транспорте позволит быть мобильнее на местности и исследовать достопримечательности самостоятельно, не привязываясь к экскурсиям.

Можно приехать в Абхазию поездом:

поезд из Москвы в Сухум идет 38 часов,

единый билет позволяет добраться поездом до Сочи, а оттуда отправиться в Абхазию на специальном автобусе,

туристический поезд Туапсе-Сочи-Гагра курсирует до середины ноября.

Летом 2023 года между Сочи и Сухуми будет ходить теплоход «Князь Владимир». Таким образом, в Абхазию впервые можно будет попасть по морю в рамках круиза.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Достопримечательности

В Абхазии не только чистое море и красивые зеленые горы. Достопримечательностей в республике много, чаще всего они имеют богатую историю.

Главные места, которые стоит посетить на отдыхе в Абхазии:

Новоафонский монастырь и Новоафонская пещера,

озеро Рица,

Новоафонский и Гегский водопады,

Анакопийская крепость,

замок принца Ольденбургского,

Беслетский мост,

Ботанический сад в Сухуме.

В Абхазии также есть много красивейших ущелий, горных озер и смотровых площадок.

Абхазия - плюсы и минусы отдыха

Первый и для многих решающий плюс Абхазии - возможность отдохнуть недорого. Можно приобрести тур, 10 ночей на двоих в скромном отеле обойдутся примерно в 50 тыс рублей, а можно отправиться на отдых дикарем, забронировав комнату в частном доме заранее по интернету или даже по прибытии на место.

Также к плюсам отдыха в Абхазии можно отнести красивую природу, обилие интересных мест и достопримечательностей, аутентичную кухню, чистое море, возможность платить рублями.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главный минус отдыха в Абхазии - плохо развитая инфраструктура, в республике нет уровня отдыха для массового туриста, сравнимого с Турцией или даже Сочи. Практически отсутствуют модные рестораны, города и села напоминают о деревенских пейзажах, но именно за это многие и любят этот регион.

Чем Абхазия лучше?

Профессор отделения сервиса кафедры маркетинга и торгового дела Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о преимуществах отдыха в Абхазии по сравнению с соседними курортами Грузии и Кубани.

"На сегодняшний день цены в Грузии резко повысились, при этом курорты Грузии сообщают туроператорам информацию, которая часто не соответствует действительности. На это обращают внимание первые туристы, которые поехали сейчас отдыхать в Грузию. Жалуются на разное, вплоть до отсутствия сдачи в магазинах и невозможности использования российских карт. А в Абхазии можно и расплачиваться российскими картами, и иметь более достоверную информацию по отдыху", - сказала она.

"Что касается Кубани, то оттуда люди едут отдыхать в Абхазию, поскольку это очень просто сделать. У нас активно развивается самостоятельный туризм, включая возможности путешествия на собственном автомобиле. Достаточно иметь страховку, чтобы проехать на своей машине в Абхазию, и это, конечно, тоже привлекает отдыхающих", - сообщила Галина Дехтярь.

Также эксперт обратила внимание на работу абхазских курортов по продвижению на российском рынке. "Привлекательны не конкретные курорты, а отдельные объекты, которые находятся в хорошем состоянии. Люди выбирают, исходя из реальности представленных фотографий и сайтов отзывов. Абхазия пользуется большим спросом, но выбор делается с опорой на критерии качества отдыха, а не на названия курортов", - заключила она.