Туроператоры сообщают, что на данный момент Абхазия является главным бюджетным направлением для отдыха на море в 2023 году. Маленькая республика на Кавказе остается экзотическим направлением для многих россиян.
Где находится Абхазия?
Частично признанная республика Абхазия не входит в состав России. По документам ООН республика является частью Грузии. В 1993 году Абхазия отделилась от Грузии, провозгласив независимость, но не получила большого признания на мировой арене. Природа Абхазии богата, как и ее ландшафты - республика находится в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта. С юга ее омывает Черное море, сухопутная граница у Абхазии есть с Россией и с Грузией.
Море и погода в Абхазии
Абхазия расположена на Черном море. Климат в республике субтропический, влажный, лето жаркое, зима обычно бесснежная, но дождливая. Пляжный сезон длится с конца мая по октябрь, но комфортная температура воды обычно наблюдается с середины июня, температура моря составляет плюс 22 - тогда и начинается сезон купания.
Бархатный сезон в Абхазии начинается в конце августа и длится до конца октября - в это время море теплое, в середине октября вода около 24 градусов, воздух ненамного теплее, около 26, в конце октября вода и воздух остывают до 20 градусов, но купаться еще можно.
Где лучше отдыхать на море?
Традиционно туристы выбирают для отдыха в республике курорты Гагра, Пицунда, Гудаута и маленькие деревушки между ними - там отдых будет недорогой. Пляжный отдых в Сухуме менее популярен. Туристы останавливаются на побережье, в пешей доступности от пляжей. В будущем в республике могут появиться горные отели и базы отдыха, но сегодня Абхазия - это пляжное направление.
Пляжи в Абхазии часто галечные, серая гладкая галька среднего размера. Песчаные пляжи в Абхазии тоже есть, но не стоит ждать нежного золотистого песка. Вход в воду везде плавный, больших волн нет, за исключением дней с штормовой погодой. Море в Абхазии чище, чем в соседних Сочи и Адлере.
В Новой Гагре на пляже можно найти развлечения для детей, а море мелкое, в Старой Гагре отдых будет более спокойный. С комфортом можно отдыхать на платных пляжах санаториев и отелей, например "Энергетик", "Абхазия".
Резкий вход в море на песчаных пляжах, расположенных между Гагрой и Пицундой. Там отдохнуть можно уединенно, много людей не бывает, но с детьми нужно отдыхать осторожно.
В Пицунде и соседних Лидзаве и Мюссере часть пляжей окружают сосны, можно отдыхать в тени деревьев и наслаждаться хвойным ароматом, смешанным с морским воздухом. Море очень чистое, можно плавать с маской, наблюдая подводный мир, волн практически не бывает.
В Новом Афоне отдыхать лучше на пляжах "Мандарин" и "Камарит".
Синопский пляж неподалеку от Сухума считается лучшим песчаным пляжем Абхазии, это оборудованная территория с чистым морем, в прокат можно взять зонтики и лежаки, также предлагаются водные развлечения.
В Сухуме лучшими пляжами можно назвать галечные "Маяк", "Гумиста", "Айтар". Центральный пляж, хотя и предлагает развлечения, может расстроить неидеальным морем.
По какому паспорту проехать в Абхазию?
Российские туристы могут попасть в Абхазию как по заграну, так и по российскому паспорту. Чаще всего туристы пересекают границу по российскому паспорту: наличие штампа о визите в Абхазию в загране может сделать проблематичным посещение Грузии из-за непростых отношений соседних республик.
Границу России и Абхазии можно пересечь в Сочи, село Веселое. КПП Псоу расположено на одноименной реке. Пройти границу можно в любое время суток, однако есть несколько перерывов в работе погранперехода.
Как добраться в республику?
Аэропорт в Абхазии только один, он расположен в столице, городе Сухуме, однако многие годы не функционирует. Россия помогает республике с восстановлением единственной авиагавани, прямые рейсы в Абхазию могут появиться уже в 2024 году.
Попасть в Абхазию можно на автобусе из Адлера или на машине, между Россией и Абхазией открыт один погранпереход. Пересечь его можно и пешком. Поездка в республику на личном транспорте позволит быть мобильнее на местности и исследовать достопримечательности самостоятельно, не привязываясь к экскурсиям.
Можно приехать в Абхазию поездом:
- поезд из Москвы в Сухум идет 38 часов,
- единый билет позволяет добраться поездом до Сочи, а оттуда отправиться в Абхазию на специальном автобусе,
- туристический поезд Туапсе-Сочи-Гагра курсирует до середины ноября.
Летом 2023 года между Сочи и Сухуми будет ходить теплоход «Князь Владимир». Таким образом, в Абхазию впервые можно будет попасть по морю в рамках круиза.
Достопримечательности
В Абхазии не только чистое море и красивые зеленые горы. Достопримечательностей в республике много, чаще всего они имеют богатую историю.
Главные места, которые стоит посетить на отдыхе в Абхазии:
- Новоафонский монастырь и Новоафонская пещера,
- озеро Рица,
- Новоафонский и Гегский водопады,
- Анакопийская крепость,
- замок принца Ольденбургского,
- Беслетский мост,
- Ботанический сад в Сухуме.
В Абхазии также есть много красивейших ущелий, горных озер и смотровых площадок.
Абхазия - плюсы и минусы отдыха
Первый и для многих решающий плюс Абхазии - возможность отдохнуть недорого. Можно приобрести тур, 10 ночей на двоих в скромном отеле обойдутся примерно в 50 тыс рублей, а можно отправиться на отдых дикарем, забронировав комнату в частном доме заранее по интернету или даже по прибытии на место.
Также к плюсам отдыха в Абхазии можно отнести красивую природу, обилие интересных мест и достопримечательностей, аутентичную кухню, чистое море, возможность платить рублями.
Главный минус отдыха в Абхазии - плохо развитая инфраструктура, в республике нет уровня отдыха для массового туриста, сравнимого с Турцией или даже Сочи. Практически отсутствуют модные рестораны, города и села напоминают о деревенских пейзажах, но именно за это многие и любят этот регион.
Чем Абхазия лучше?
Профессор отделения сервиса кафедры маркетинга и торгового дела Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о преимуществах отдыха в Абхазии по сравнению с соседними курортами Грузии и Кубани.
"На сегодняшний день цены в Грузии резко повысились, при этом курорты Грузии сообщают туроператорам информацию, которая часто не соответствует действительности. На это обращают внимание первые туристы, которые поехали сейчас отдыхать в Грузию. Жалуются на разное, вплоть до отсутствия сдачи в магазинах и невозможности использования российских карт. А в Абхазии можно и расплачиваться российскими картами, и иметь более достоверную информацию по отдыху", - сказала она.
"Что касается Кубани, то оттуда люди едут отдыхать в Абхазию, поскольку это очень просто сделать. У нас активно развивается самостоятельный туризм, включая возможности путешествия на собственном автомобиле. Достаточно иметь страховку, чтобы проехать на своей машине в Абхазию, и это, конечно, тоже привлекает отдыхающих", - сообщила Галина Дехтярь.
Также эксперт обратила внимание на работу абхазских курортов по продвижению на российском рынке. "Привлекательны не конкретные курорты, а отдельные объекты, которые находятся в хорошем состоянии. Люди выбирают, исходя из реальности представленных фотографий и сайтов отзывов. Абхазия пользуется большим спросом, но выбор делается с опорой на критерии качества отдыха, а не на названия курортов", - заключила она.