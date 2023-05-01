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Запущены перевозки по "единому" билету в Абхазию

Запущены перевозки по &quot;единому&quot; билету в Абхазию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В России стартует сезон пассажирских перевозок в Абхазию. Туристам предоставлена удобная возможность попасть на курорты по "единому билету".

Накануне начал действовать "единый билет" на поездки через Сочи в Абхазию, по нему можно воспользоваться поездом и автобусом, рассказали в РЖД.

В течение мая, всего лета и первого осеннего месяца именно таким образом можно будет попасть в различные любимые туристами места, включая Гагру и Сухум.

На поезде обладатели "единого билета" доезжают до Адлера. Там их ждут удобные автобусы до Абхазии.

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