Запущены перевозки по "единому" билету в Абхазию

Опубликовано: 2:34, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России стартует сезон пассажирских перевозок в Абхазию. Туристам предоставлена удобная возможность попасть на курорты по "единому билету".

Накануне начал действовать "единый билет" на поездки через Сочи в Абхазию, по нему можно воспользоваться поездом и автобусом, рассказали в РЖД.

В течение мая, всего лета и первого осеннего месяца именно таким образом можно будет попасть в различные любимые туристами места, включая Гагру и Сухум.

На поезде обладатели "единого билета" доезжают до Адлера. Там их ждут удобные автобусы до Абхазии.