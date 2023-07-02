Как добраться из Сочи в Новый Афон?

Как доехать из сочинского аэропорта в Новый Афон на личном автомобиле, трансфером, на автобусе, и маршрутке, на поезде, по единому билету; и сколько будет стоить каждый из этих вариантов – расскажем в этом материале.

Расположенный в центральной части черноморского абхазского побережья Новый Афон привлекает туристов природой и гостеприимством местных жителей. На фоне повышения цен на популярных курортах этим летом в Абхазию устремились российские туристы, желающие искупаться в чистом море, познакомиться с местной культурой, попробовать национальную кухню и посмотреть самые интересные туристические локации региона.

Как добраться из аэропорта Сочи в Новый Афон?

Есть несколько вариантов:

на личном или арендованном автомобиле

трансфером

на такси

автобус + маршрутка

по единому билету (самолет+автобус).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какое расстояние от аэропорта Сочи до границы с Абхазией

Расстояние от международного аэропорта города Сочи, расположенного в Адлерском районе, до российско-абхазской границы составляет около 12 км. Без пробок такой километраж преодолевается всего за 15 минут.

В Новый Афон из аэропорта Сочи на машине

В аэропорту Сочи можно арендовать автомобиль. Список машин есть на сайте аэропорта. Кроме того, в зоне прилета есть стойки пяти операторов, с которыми можно заключить договор на аренду автомобиля

Car Travel

“Билантлия”

“Рентмоторс”

“Аренда Авто Сочи”

“Локал Кар Рус”.

По условиям выезда на их транспорте в Абхазию необходимо связываться с каждой компанией или проверять актуальную информацию на их сайтах. Обычно услуга выезда в Абхазию стоит дополнительные 3-5 тысяч, в зависимости от типа автомобиля.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трансфер в Новый Афон из аэропорта Сочи

Самым комфортным, но и самым дорогим вариантом будет заказать прямой трансфер из аэропорта до отеля в Новом Афоне. Такую услугу предоставляют многие гостевые дома, разброс цен также большой, но в среднем это будет стоить около 4 тысяч. Если вас 3-4 человека, то такой вариант вполне адекватен.

Если в вашем отеле нет такой опции, то можно заказать трансфер отдельно у специальных транспортных компаний или агрегаторов такси (А-Такси, Гаруда Экспресс). Поездка от аэропорта Сочи до Нового Афона займет примерно 2-2,5 часа, если на границе не будет больших очередей. Но наценки за ожидание на границе делать не принято.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Новый Афон из аэропорта Сочи на такси

Таксист российской компании (например, Яндекс.Такси, Везет, Maxim и множества менее известных) довезет вас за 400-700 рублей максимум до границы с Абхазией, после того, как вы перейдете границу, вам придется пользоваться услугами местных таксистов “частников” или пользоваться услугами одного из популярных в республике сервисов такси через приложение или сайт

А-Такси

RED Taxi

Гаруда Экспресс

Такси Престиж

Такси Максим.

От КПП “Псоу” до Нового Афона ехать примерно 86 км, за это с вас возьмут в среднем 2 тысячи.

У "Гаруда Экспресс" есть опция сборно-группового трансфера, стоимость поездки от аэропорта Сочи до Нового Афона будет 1370 рублей. Они отправляются каждый час с мая по октябрь, но нужно оставлять заявку. Индивидуальный трансфер от аэропорта до Нового Афона на четырех человек у них же будет стоить 6500.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Новый Афон из аэропорта Сочи на автобусе

Постоянное прямое автобусное сообщение с Абхазией у России отсутствует, но до Нового Афона из аэропорта Сочи можно добраться в два приема: сначала доехать до КПП “Псоу” на автобусе №558, а после перехода границы сесть на абхазскую маршрутку (до Нового Афона цена поездки этим летом составит 300 рублей). До Нового Афона от границы вы доберетесь за 1,5-2 часа.

Удобно то, что с 1 июля автобус №558 стал ходить до КПП “Псоу” круглосуточно, таким образом туристы смогут добираться до российско-абхазской границы в любое время. Однако в Абхазии ночью придется вызывать такси, поскольку маршрутки там обычно перестают ходить после 22:00.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Новый Афон по “единому билету”

От аэропорта Сочи до Нового Афона также можно добраться по “единому билету”. Поездка происходит таким образом: прилетает ваш самолет, и в аэропорту вы садитесь на прямой автобус, который везет вас в Новый Афон.

Всего в день есть несколько таких рейсов: 6:00, 7:35, 8:30, 9:30, 11:50, 12:40, 14:25 и 15:20.

В Новый Афон автобусы прибывают соответственно в 11:20, 12:55, 13:50, 14:50, 17:10, 18:00, 19:45 и 20:40.

В пути пассажиры проводят чуть более 5 часов, но делается несколько остановок продолжительностью в 10 минут (Гагры, Пицунда и Гудаута), после Нового Афона автобус следует далее до Сухума.

Обратно в аэропорт можно добраться таким же образом. Рейсы из Нового Афона следуют в 1:20, 3:20, 5:50, 8:20, 10:20, 12:20, 14:50 и 16:50.

Стоимость билета на такой автобус в одну сторону - 749 рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из центра Сочи в Новый Афон?

Если до поездки в Абхазию вы запланировали какое-то время отдохнуть в Сочи, то для того, чтобы добраться до Нового Афона вам не нужно в аэропорт. Из центрального Сочи до российско-абхазской границы добираться так же удобно, как и из Адлера, просто немного дольше. А вариантов даже немного больше:

автомобиль

трансфер

автобус или электричка + маршрутка

такси

поезд.

Если с автомобилем, трансфером и такси все понятно, то на вариантах автобуса, электрички и поезда стоит остановиться поподробнее. Кроме того, в Сочи больше мест, где можно арендовать автомобиль, на котором будет разрешено выезжать в Абхазию.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Новый Афон из Сочи на автобусе

Единственное отличие в том, что из центра Сочи нужно ехать на автобусе №552, который идет через весь город в сторону Адлера. Главное, это выбрать ближайшую к вам остановку транспорта. Например, поездка на автобусе №552 от остановки “Вокзал Сочи” до КПП “Псоу” занимает в среднем 1 час 45 минут.

Из Сочи можно также доехать на автобусе №550, но от остановки до границы придется идти около километра, однако сама поездка займет 1 час 30 минут. В целом получается одинаково, выбор зависит только от времени ожидания транспорта и желания ходить пешком.

После прохождения границы можно пересесть на абхазскую маршрутку или вызвать такси.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Новый Афон из Сочи на электричке

Если вам не нравятся долгие поездки на автобусе, то с железнодорожного вокзала Сочи можно добраться до ж/д остановки “Имеретинский Курорт” на одной из “ласточек”, время поездки занимает меньше 50 минут, причем она проходит вдоль побережья и можно любоваться на море прямо из окна электрички. Стоимость такой поездки 187 рублей.

Но экспресс-поезда по этому маршруту ходят не так часто, поэтому, если такой вариант вам нравится, стоит привязывать время поездки к определенной “ласточке”. Потом нужно пройти 800 метров до остановки “Сельсовет”, откуда до КПП “Псоу” идет автобус №558. Поездка займет 18 минут, это 7 остановок, билет стоит 30 рублей.

После того, как вы перейдете границу в Абхазию, также остается вариант либо местного такси или маршрутки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Новый Афон из Сочи на поезде

Единственный способ избежать перехода границы на КПП “Псоу” - поехать в Абхазию на поезде. Хотя две остановки на российской и абхазской частях границы для проверки документов будут (примерно по полчаса), но из вагона вам выходить не придется. До Нового Афона электричек из Сочи нет, но можно купить билет на проходящие через ж/д вокзал Сочи поезда, которые идут примерно 5 с половиной часов:

305*М Москва-Сухум (04:39 в Сочи - 10:22 в Новом Афоне)

479А Санкт-Петербург-Сухум (03:30 в Сочи - 09:19 в Новом Афоне)

487Й Самара - Сухум (14:33 в Сочи - 20:07 в Новом Афоне)

Цена такого билета около 2000 рублей.