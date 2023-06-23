Новый Афон привлечет туристов еще одной достопримечательностью

Опубликовано: 21:29, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одно развлечение подготовили для туристов в Новом Афоне. Теперь в городе есть своя смотровая башня. На нее можно сходить, чтобы посмотреть на город и окрестности с высоты.

Оригинальная достопримечательность была открыта сегодня в Новом Афоне - это смотровая башня, которая получила название Grand Tower.

Один из владельцев туробъекта Саид Званбая рассказал, что реализация проекта далась непросто. На возведение башни ушел год с лишним, передает Sputnik Абхазия.

Попасть на верх башни высотой 27 м, расположенной у Новоафонской пещеры, можно пешком по лестнице либо воспользоваться лифтом. Чтобы пощекотать себе нервы, туристы могут походить по балконам со стеклянным полом.

Глава компании "Лифт-Сервис" Демур Кишмария уточнил, что одновременно на башне смогут находиться сто человек.