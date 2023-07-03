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Пляжи Абхазии: проверка в Гудауте и Гагре дала плачевные результаты

Гагры
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Печальные результаты дала проведенная абхазскими спасателями проверка пляжей в Гудауте и в Гагрском районе. Только в одном городе пляжи готовы к сезону, который сейчас уже в разгаре.

Специалисты ГИМС проверили готовность гудаутских и гагрских пляжей к сезону - соответствовали всем требованиям пляжи только в одном городе, сообщил глава ведомства Тенгиз Сабуа.

Проверку прошли пляжи:

  • Гудауты,
  • Нового Афона,
  • Гагры,
  • Пицунды,
  • Цандрипша.

Из них только зоны пляжного отдыха в Новом Афоне оснащены всем необходимым. Теперь всем главам районных администраций, допустившим нарушения, придется заплатить штрафы на сумму 12 тыс рублей, передает Sputnik.

Гагры
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи в Абхазии: какими они должны быть?

Глава ГИМС напомнил требования, которым должны отвечать пляжи:

  • очищенное дно,
  • ограничительные буи,
  • обособленные зоны для маломерных небольших судов,
  • спасательная станция,
  • наличие мачт и флажков для сообщения о запрете/разрешении купаться.
Гагры
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Устранение нарушений

По словам Сабуа, власти Гудауты заверили, что скоро морское дно станет чистым, будут размещены и буи.

"Что касается остальных городов, вряд ли у них что-то получится. Они дали нам надежду, но сомневаюсь, что что-то будет сделано"

– Тенгиз Сабуа

Повторная проверка пройдет через две недели.

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