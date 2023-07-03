Пляжи Абхазии: проверка в Гудауте и Гагре дала плачевные результаты

Специалисты ГИМС проверили готовность гудаутских и гагрских пляжей к сезону - соответствовали всем требованиям пляжи только в одном городе, сообщил глава ведомства Тенгиз Сабуа.
Проверку прошли пляжи:
- Гудауты,
- Нового Афона,
- Гагры,
- Пицунды,
- Цандрипша.
Из них только зоны пляжного отдыха в Новом Афоне оснащены всем необходимым. Теперь всем главам районных администраций, допустившим нарушения, придется заплатить штрафы на сумму 12 тыс рублей, передает Sputnik.
Пляжи в Абхазии: какими они должны быть?
Глава ГИМС напомнил требования, которым должны отвечать пляжи:
- очищенное дно,
- ограничительные буи,
- обособленные зоны для маломерных небольших судов,
- спасательная станция,
- наличие мачт и флажков для сообщения о запрете/разрешении купаться.
Устранение нарушений
По словам Сабуа, власти Гудауты заверили, что скоро морское дно станет чистым, будут размещены и буи.
"Что касается остальных городов, вряд ли у них что-то получится. Они дали нам надежду, но сомневаюсь, что что-то будет сделано"
– Тенгиз Сабуа
Повторная проверка пройдет через две недели.