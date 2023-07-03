Пляжи Абхазии: проверка в Гудауте и Гагре дала плачевные результаты

Опубликовано: 21:22, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Печальные результаты дала проведенная абхазскими спасателями проверка пляжей в Гудауте и в Гагрском районе. Только в одном городе пляжи готовы к сезону, который сейчас уже в разгаре.

Специалисты ГИМС проверили готовность гудаутских и гагрских пляжей к сезону - соответствовали всем требованиям пляжи только в одном городе, сообщил глава ведомства Тенгиз Сабуа.

Проверку прошли пляжи:

Гудауты,

Нового Афона,

Гагры,

Пицунды,

Цандрипша.

Из них только зоны пляжного отдыха в Новом Афоне оснащены всем необходимым. Теперь всем главам районных администраций, допустившим нарушения, придется заплатить штрафы на сумму 12 тыс рублей, передает Sputnik.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи в Абхазии: какими они должны быть?

Глава ГИМС напомнил требования, которым должны отвечать пляжи:

очищенное дно,

ограничительные буи,

обособленные зоны для маломерных небольших судов,

спасательная станция,

наличие мачт и флажков для сообщения о запрете/разрешении купаться.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Устранение нарушений

По словам Сабуа, власти Гудауты заверили, что скоро морское дно станет чистым, будут размещены и буи.

"Что касается остальных городов, вряд ли у них что-то получится. Они дали нам надежду, но сомневаюсь, что что-то будет сделано"

– Тенгиз Сабуа

Повторная проверка пройдет через две недели.