Опубликовано: 14:24, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где отдохнуть на море в июле дешево? Туроператоры предлагают российский юг и Абхазию. Немного дороже обойдутся ОАЭ и Бахрейн, но отдыхать на пляжах там не получится - жара достигла 40 градусов.

С наступлением лета отдых предсказуемо дорожает, а среди популярных направлений появляются черноморские курорты - там открылся купальный сезон.

Главным курортным направлением остается Турция, 60% продаваемых на начало июля туров - в эту страну. Второе место за российскими курортами - 18%, следом идет Египет - 12%. Замыкают список самых популярных направлений для отдыха в июле ОЭА и Абхазия - по 5%.

Где найти недорогой отдых?

Минимальная стоимость тура на 10 дней на двоих с завтраками с перелетом из Москвы в первые семь дней июля следующая:

Абхазия - 73 тыс рублей,

Сочи - 91,3 тыс рублей,

ОАЭ - 93,5 тыс рублей,

Анапа - 107, 3 тыс рублей,

Бахрейн - 112 тыс рублей,

Геленджик - 112,7 тыс рублей,

Таиланд - 143 тыс рублей.

Отдых в Египте обойдется минимум в 122,2 тыс рублей, но это будет система «все включено» в отеле 3 звезды, в Анталью туры стоят от 165 тыс рублей, все включено, 5 звезд.

Из данных, предоставленных сетью турагентств «1001 Тур», видно, что Абхазия - главное бюджетное направление для отдыха на море летом этого года. Цены на отдых в Абхазии в июле 2023 года выросли на 25% по сравнению с прошлым летом, но все равно сложно найти локацию на море с более низкими ценами.

Туры в Сочи на июль наоборот подешевели - минус 15% к прошлогодним показателям. При этом средняя цена на 30% выше, чем в соседней Абхазии.

Геленджик летом 2023 года оказался дороже Бахрейна, но спрос на отдых в королевстве все равно небольшой - там слишком жарко летом, пишет АТОР.

Цены на отдых остаются ниже прошлогодних за счет снижения цен на экзотические направления. В среднем туры на начало июля 2023 года стоят на 25% дешевле, чем туры на июль прошлого года. Это связано с тем, что россиянам стало доступно больше направлений, появились новые рейсы. Двое дешевле, чем прошлым летом, можно отдохнуть в Таиланде и Катаре, также подешевели путевки на Мальдивы и Сейшелы.

При этом массовые направления - Турция, Абхазия, Краснодарский край - только растут в цене.