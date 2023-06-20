С наступлением лета отдых предсказуемо дорожает, а среди популярных направлений появляются черноморские курорты - там открылся купальный сезон.
Главным курортным направлением остается Турция, 60% продаваемых на начало июля туров - в эту страну. Второе место за российскими курортами - 18%, следом идет Египет - 12%. Замыкают список самых популярных направлений для отдыха в июле ОЭА и Абхазия - по 5%.
Где найти недорогой отдых?
Минимальная стоимость тура на 10 дней на двоих с завтраками с перелетом из Москвы в первые семь дней июля следующая:
- Абхазия - 73 тыс рублей,
- Сочи - 91,3 тыс рублей,
- ОАЭ - 93,5 тыс рублей,
- Анапа - 107, 3 тыс рублей,
- Бахрейн - 112 тыс рублей,
- Геленджик - 112,7 тыс рублей,
- Таиланд - 143 тыс рублей.
Отдых в Египте обойдется минимум в 122,2 тыс рублей, но это будет система «все включено» в отеле 3 звезды, в Анталью туры стоят от 165 тыс рублей, все включено, 5 звезд.
Из данных, предоставленных сетью турагентств «1001 Тур», видно, что Абхазия - главное бюджетное направление для отдыха на море летом этого года. Цены на отдых в Абхазии в июле 2023 года выросли на 25% по сравнению с прошлым летом, но все равно сложно найти локацию на море с более низкими ценами.
Туры в Сочи на июль наоборот подешевели - минус 15% к прошлогодним показателям. При этом средняя цена на 30% выше, чем в соседней Абхазии.
Геленджик летом 2023 года оказался дороже Бахрейна, но спрос на отдых в королевстве все равно небольшой - там слишком жарко летом, пишет АТОР.
Цены на отдых остаются ниже прошлогодних за счет снижения цен на экзотические направления. В среднем туры на начало июля 2023 года стоят на 25% дешевле, чем туры на июль прошлого года. Это связано с тем, что россиянам стало доступно больше направлений, появились новые рейсы. Двое дешевле, чем прошлым летом, можно отдохнуть в Таиланде и Катаре, также подешевели путевки на Мальдивы и Сейшелы.
При этом массовые направления - Турция, Абхазия, Краснодарский край - только растут в цене.