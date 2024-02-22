Вестник Кавказа

Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на яйца в России

Яйца в упаковке
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В России сегодня ситуацию с яйцами стабильная, однако производители могут корректировать цены вверх. Рост цен не требует дополнительного регулирования, считают в Минсельхозе РФ.

На российском рынке ситуация с куриными яйцами стабильная, что не исключает роста цен на продукт, поделились в Минсельхозе.

Ранее стало известно, что цены для торговых сетей поднимают птицефабрики "Окская", "Волжанин", "Вараксино". Об этом писали "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

"В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. …Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора… предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования"

– Минсельхоз

Рост отпускных цен от производителей в дальнейшем скажется на ценах для потребителей - ретейлеры отразят изменения в ценниках.

При этом на середину октября цены на яйца категорий С1 и С2 почти на четверть опустились по сравнению с данными за январь, добавили в ведомстве, передает РИА Новости.

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