Причин для сильного роста цен на яйца в России нет - АКОРТ

Возможность сильного повышения цен на куриные яйца в России оценили в АКОРТ. Ассоциация считает, что факторов для повсеместного удорожания яиц нет.

Стоит ли россиянам ждать скачка цен на яйца в конце 2024 года? По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), повсеместного подорожания яиц не ожидается.

"На стороне сетевого ретейла мы не видим объективных причин для сильного и повсеместного роста цен на куриное яйцо в 2024 году. Ситуацию с уведомлениями о пересмотре цен от отдельных поставщиков в сторону их повышения пока нельзя назвать общей тенденцией, пока это, скорее, частные случаи"

– председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев

Он добавил, что за последний месяц минимальная стоимость яиц в РФ не поднялась, а, напротив, опустилась - почти на 2%. Торговые сети стараются удерживать на продукт "первой цены" наценку, близкую к нулю, пояснил Караваев, передает ТАСС.

В 2025 году яйца категории С1 и С2 могут пополнить список социально значимых продуктов, торговые сети не смогут брать с поставщиков вознаграждение. Мера призвана стабилизировать цены.