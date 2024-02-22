Причин для сильного роста цен на яйца в России нет - АКОРТ

Стоит ли россиянам ждать скачка цен на яйца в конце 2024 года? По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), повсеместного подорожания яиц не ожидается.
"На стороне сетевого ретейла мы не видим объективных причин для сильного и повсеместного роста цен на куриное яйцо в 2024 году. Ситуацию с уведомлениями о пересмотре цен от отдельных поставщиков в сторону их повышения пока нельзя назвать общей тенденцией, пока это, скорее, частные случаи"
– председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев
Он добавил, что за последний месяц минимальная стоимость яиц в РФ не поднялась, а, напротив, опустилась - почти на 2%. Торговые сети стараются удерживать на продукт "первой цены" наценку, близкую к нулю, пояснил Караваев, передает ТАСС.
В 2025 году яйца категории С1 и С2 могут пополнить список социально значимых продуктов, торговые сети не смогут брать с поставщиков вознаграждение. Мера призвана стабилизировать цены.