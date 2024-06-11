В России могут ограничить наценку на основные продукты питания

В России могут ограничить максимальную наценку в торговых сетях на товары первой необходимости, в частности продукты питания, и начнут с куриных яиц, наценка на которые порой достигает 30-35%.

Нынешняя ситуация с ценами на товары первой необходимости, в частности на продукты питания, вызывает тревогу Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) – организация предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%, пишет РБК.

Поводом для такого письма послужили высокие торговые наценки на куриные яйца в торговых сетях в то время, как у Росптицесоюза нет долгосрочных контрактов на поставку такой продукции в магазины, а торговая наценка на яйца за семь месяцев текущего 2024 года составила более 20%, а иногда достигала 30-35%, говорится в письме.

Решится ли ФАС на такие меры, пока неясно, однако письмо они получили. И если ситуация с куриными яйцами худо-бедно нормализовалась за счет поставок из дружественных стран, то с некоторыми продуктами питания первой необходимости она остается сложной.