Азербайджан поставил более миллиона яиц в Россию за неделю

Власти Азербайджана поставили около 1,2 млн яиц в Россию за период с 3 по 9 июня. С конца декабря республика экспортировала в РФ более 46 млн единиц.

Экспорт яиц из Азербайджана в Россию на период с 3 по 9 июня составил 1,2 млн единиц, сообщает Россельхознадзор.

За период с 19 декабря, в РФ, в общей сложности, получили 46,8 млн куриных яиц из республики.

В прошлом году, по информации Росстата, цены на яйца в России выросли на 46%. Президент России Владимир Путин связал данные изменения с ростом уровня потребления и неверной реакцией властей.

Договоренность об экспорте пищевого яйца из Азербайджанской Республики была достигнута с Баку после визита руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта в ноябре 2023 года.