Азербайджан и Турция продолжают снабжать Россию яйцами

Турция и Азербайджан на прошедшей неделе поставили в Россию новые партии яиц. Через пункт «Яраг-Казмаляр» прошли 2,1 млн яиц из Азербайджана и более 300 тыс турецких яиц.

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила о поступлении на прошедшей неделе новых партий азербайджанских и турецких яиц в Россию.

Как заявили в ведомстве, через пункт «Яраг-Казмаляр» ввезено 2,1 млн яиц из Азербайджана и 316,8 тыс турецких яиц. Все они предназначены для реализации в России.

Напомним, на фоне резкого роста цен на яйца в конце 2023 года в России решили обнулить пошлину на их ввоз на первое полугодие 2024 года. Импорт 1,2 млрд яиц позволит стабилизировать ценовую ситуацию.