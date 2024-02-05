Яйца из Азербайджана и Турции продолжают поступать в Россию

Азербайджан и Турция ввезли в Россию почти 20 млн яиц. Через «Яраг-Казмаляр» поступили 2,4 млн штук из Азербайджана и 4,1 штук из Турции для реализации в России.

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила о ввозе в Россию 19,9 млн штук яиц из Азербайджана и Турции.

В ведомстве заявили, что с 5 по 12 февраля через ПП «Яраг-Казмаляр» в Россию поступили 2,4 млн штук азербайджанских яиц и 4,1 млн штук турецких яиц для дальнейшей реализации.

Напомним, на фоне резкого роста цен на яйца в конце 2023 года в России решили обнулить пошлину на их ввоз на первое полугодие 2024 года. Импорт 1,2 млрд яиц позволит стабилизировать ценовую ситуацию.