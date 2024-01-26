Сколько яиц поставили Азербайджан и Турция в Россию?

Россельхознадзор раскрыл общее число яиц, поставленных из Азербайджана и Турции в Россию. Обе страны к 5 февраля экспортировали свыше 13 миллионов яиц.

Пресс-служба Россельхознадзора опубликовала новые данные по поставкам азербайджанских и турецких яиц в Россию.

В ведомстве заявили, что к 5 февраля обе страны экспортировали в Россию 13,3 млн яиц. При этом, как отметили в Россельхознадзоре, с 1 по 4 февраля Азербайджан поставил в Россию 1,5 млн штук, а Турция – 633,6 тыс штук для дальнейшей реализации.

Напомним, на фоне резкого роста цен на яйца Россия обнулила пошлину на их импорт в первом полугодии этого года. Предполагается, что это позволит приобрести 1,2 млрд яиц