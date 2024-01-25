Азербайджан и Турция поставили в Россию свыше 11 млн яиц

Азербайджан и Турция, взявшиеся помочь России с продовольствием из-за сложной ситуации с ценами на яйца, в январе направили в РФ почти 10 млн яиц. Всего с начала экспорта на российский рынок поступило свыше 11 млн куриных яиц

На 1 февраля в Россию поступило свыше 11 млн куриных яиц из Азербайджана и Турции, информирует Россельхознадзор.

Поставки из Азербайджана стартовали в декабре, с тех пор республика направила на российский рынок 5,5 млн яиц - из них 4,2 млн в январе. Турция с начала января экспортировала в РФ 5,6 млн яиц. Иностранные поставки составили 11,1 млн яиц, из них с начала 2024 года - 9,8 млн штук.

"За январь 2024 года на отечественный рынок ввезено 78,9 млн штук яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции"

– ведомство

Белорусских яиц за январь в Россию прибыло 69 млн штук. Беларусь не первый год поставляет столовое яйцо на российский рынок. Предприятия Азербайджана и Турции получили разрешения о поставках только в прошлом ноябре на фоне сложной ситуации с ценами на яйца в России.

"В отношении всей отгруженной продукции были проведены контрольно-надзорные мероприятия. <…> Принято решение о разрешении ввоза яиц для дальнейшей реализации на территории России, поступившая продукция соответствует требованиям России"

– Россельхознадзор