Россия и Азербайджан помогут друг другу с яйцами и картофелем

Россия с начала 2023 года поставила в Азербайджан свыше 66 тыс т картофеля. По состоянию на 22 января Азербайджан экспортировал в Россию 4,2 млн штук яиц.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Гошгаром Тахмазли, сообщает пресс-служба российского ведомства.

В ходе беседы Данкерт заявил, что Азербайджан остается одним из надежных партнеров и ведущих экспортеров в Россию фруктов и овощей. Он отметил, что консультации для обеспечения бесперебойных отгрузок продукции в Азербайджан начнутся скоро.

"Экономические отношения между странами поступательно развиваются. Россия и Азербайджан видят большие перспективы дальнейшего роста товарооборота по сельскохозяйственной продукции в целом"

- Сергей Данкверт

Помимо этого, он уведомил своего коллегу, что ведомство усилит контроль над ввозом картофеля в Азербайджан. Глава Россельхознадзора также поблагодарил Баку за увеличение поставок яиц в Россию.

По данным Госкомстата АР, с января по ноябрь Россия поставила в Азербайджан свыше 66 тыс т картофеля, а по состоянию на 25 января Азербайджан экспортировал в Россию 4,2 млн штук яиц.