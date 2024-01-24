Россия и Азербайджан за три года достигнут рекордного товарооборота

23 января Россия и Азербайджан подписали дорожную карту по экономическому взаимодействию до 2026 года. Реализация заложенных в ней инициатив поможет укрепить сотрудничество двух стран и достичь исторических рекордов во взаимном товарообороте.

Документ был подписан в рамках встречи Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева в Баку.

Дорожная карта предусматривает развитие взаимодействия по нескольким ключевым направлениям: экономика, торговля и инвестиции, промышленность сельское хозяйство и пищевая безопасность, транспорт и энергетика, инновации и информационные технологии, туризм, социальная и гуманитарная сфера.