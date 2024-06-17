Директор дагестанского завода точной техники зарабатывал на земле?

Для того, чтобы жить на земле из зарабатывать на ней, не нужно быть небожителем, доказал директор завода по производству точной техники, полагают дагестанские следователи.

Дагестанские следователи заподозрили директора завода по производству точной техники в мошенничестве при реализации земельного участка, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"Директор завода по производству точной техники подозревается в крупном мошенничестве на сумму 14,3 млн рублей"

- МВД Дагестана

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело – как полагают следователи, подозреваемый в тайне от акционеров завода продал земельный участок площадью 4 тыс кв м, заработав на этом 14,3 млн рублей, передает "Интерфакс".

Причем гражданин, купивший его, даже не догадывался о преступном умысле чиновника. Теперь ему придется в суде ответить за мошенничество в особо крупном размере в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела.