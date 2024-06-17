Вестник Кавказа

Телефонного террориста поймали в Грузии

Статуя Али и Нино в Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Житель Грузии, сообщивший о якобы заложенном взрывном устройстве в Батуми, задержан правоохранителями. Преступление он совершил еще месяц назад.

Акт ложного минирования не останется безнаказанным в Грузии – схвачен подозреваемый в "минирования" торгового центра в Батуми, рассказали в Службе госбезопасности.

Мужчина с грузинским гражданством, считает следствие, осуществил преступление 6 мая. В тот день он заявил, что в крупном ТЦ в Батуми установлена бомба.

Стражи порядка устроили на объекте проверку. Никаких опасных предметов в здании не было.

Возможному преступнику вменяют ложное сообщение о терроризме. Он может потерять свободу на срок от трех до шести лет.

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