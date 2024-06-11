Вестник Кавказа

Батумский поезд поможет жителям Еревана добраться в Тбилиси

Батумский поезд поможет жителям Еревана добраться в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На новом поезде Ереван-Батуми можно будет добраться и до Тбилиси, сообщили в ЮКЖД. Он начнет ездить по данному направлению со следующей недели.

На новом поезде, который со следующей недели начнет курсировать между Ереваном и Батуми, можно будет доехать до столицы Грузии. Об этом рассказали в компании "Южно-Кавказская железная дорога".

Там обратили внимание на то, что в летний сезон поезда из Еревана в Тбилиси ездить не будут, добраться до Тбилиси можно будет на батумском поезде.

"Начиная с 24 июня через день будет курсировать поезд по маршруту Ереван-Батуми-Ереван"

– пресс-служба ЮКЖД

Как отмечается, поезд будет курсировать по данному направлению до октября.

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