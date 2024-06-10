"Азимут" с июля будет чаще летать из Сочи в Ереван

В настоящее время лайнеры авиакомпании "Азимут" летают из Сочи в столицу Армении всего два раза в неделю. Со следующего месяца таких рейсов станет три.

В июле авиакомпания "Азимут" нарастит количество рейсов Сочи-Ереван. Об этом сказано в заявлении авиаперевозчика.

В настоящее время самолеты авиакомпании совершают полеты из Сочи в столицу Армении дважды в неделю – по вторникам и четвергам. С 7 июля рейсы будут также выполняться по воскресеньям.

Из Сочи воздушные судна будут вылетать в 09:00 (время местное, совпадает с московским), а прилетать в Ереван – в 11:30 (10:30 мск). В обратном направлении вылет планируется в 12:00, а прилет – в 12:40.