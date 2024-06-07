Сочи и Батуми свяжут прямые рейсы

Российский авиаперевозчик Red Wings запускает полеты по новому направлению. Дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Сочи-Батуми.

Теперь из Сочи в Батуми можно будет добраться быстрее. Авиакомпания Red Wings с 22 июня начинает выполнять полеты по соответствующему маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани российского курорта.

Уточняется, что лайнеры будут вылетать их Сочи дважды в неделю – по средам и субботам в утренние часы. Обратно самолеты будут отправляться в день прилета около 10 часов утра по местному времени.

Полет займет около часа.

В пресс-службе отметили, что для сочинского авиаузла этот маршрут стал 24 международным направлением этим летом.

Сейчас в авиагавани действует весенне-летнее расписание, которое будет действительно до октября. Всего в это время планируется отправлять самолеты по 84 маршрутам.