Вестник Кавказа

Сочи и Батуми свяжут прямые рейсы

Сочи и Батуми свяжут прямые рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский авиаперевозчик Red Wings запускает полеты по новому направлению. Дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Сочи-Батуми.

Теперь из Сочи в Батуми можно будет добраться быстрее. Авиакомпания Red Wings с 22 июня начинает выполнять полеты по соответствующему маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани российского курорта.

Уточняется, что лайнеры будут вылетать их Сочи дважды в неделю – по средам и субботам в утренние часы. Обратно самолеты будут отправляться в день прилета около 10 часов утра по местному времени.

Полет займет около часа.

В пресс-службе отметили, что для сочинского авиаузла этот маршрут стал 24 международным направлением этим летом.

Сейчас в авиагавани действует весенне-летнее расписание, которое будет действительно до октября. Всего в это время планируется отправлять самолеты по 84 маршрутам.

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