Прямой рейс Москва-Кутаиси запускает авиакомпания Азимут

Попасть из Москвы в Кутаиси совсем скоро можно будет прямым рейсом российского перевозчика Азимут. Стоимость билета туда-обратно начинается от 15,5 тыс рублей.

Самолеты Азимута с июля начнут летать из Москвы в грузинский город Кутаиси, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Купить билеты на новое направление можно уже сейчас – продажи открыты.

Пока известно, что в период со второго июля по 25 октября полеты будут совершаться из аэропорта Внуково дважды в неделю: во вторник и пятницу. Время в пути составит около 3,5 часов.

Самый экономичный билет туда-обратно обойдется в 15,5 тыс рублей.

Кроме Кутаиси, Азимут уже летает в такие грузинские города, как Тбилиси и Батуми.