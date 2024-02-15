Как добраться из Тбилиси в Кутаиси самостоятельно в 2024 году: все способы

Тбилиси-Кутаиси - один из наиболее используемых маршрутов в Грузии. Тбилиси - самый посещаемый город, Кутаиси - второй по населению. Расскажем обо всех доступных способах доехать из Кутаиси в Тбилиси и обратно: сколько это стоит, какие варианты удобнее и быстрее, где можно остановиться по пути.

Есть несколько способов того, как добираться из Кутаиси в Тбилиси в 2024 году своими силами в зависимости от срочности, бюджета и уровня комфорта. Подробно рассмотрим пять вариантов, включая поезд, маршрутку, автобус, такси и трансфер.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Какое расстояние между Тбилиси и Кутаиси?

Кутаиси расположен к западу от Тбилиси, примерно на двух третях пути от столицы к черноморскому побережью. Расстояние от Кутаиси до Тбилиси составляет чуть более 220 км. Но аэропорт Давида Агмашенебели находится к западу от Кутаиси, туда нужно по новому шоссе, идущему в обход центра города. Таким образом, расстояние от аэропорта Кутаиси до Тбилиси составляет около 240 км.

Сколько ехать из Кутаиси в Тбилиси?

Самый быстрый способ добраться между Кутаиси и Тбилиси - по автомобильной трассе. В настоящее время это занимает в среднем 3-4 часа в зависимости от типа транспортного средства и дорожных условий. Поскольку на этом шоссе продолжаются дорожные работы, можно попасть в пробку. К тому же, в пробке можно застрять и в самом Тбилиси. Дорога из аэропорта Кутаиси в Тбилиси занимает немного дольше времени, в среднем 4 часа. По железной дороге поездка между Тбилиси и Кутаиси занимает 3,5-4,5 часа в зависимости от типа выбранного поезда. А вот прямых рейсов между Кутаиси и Тбилиси нет.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Кутаиси в Тбилиси?

Самый эффективный вариант: трансфер с остановками по требованию или такси (время в пути 3 часа, от 200 лари за поездку);

Самый зрелищный вариант: поезд (время в пути 3,5-4,5 часа, 4-6 отправлений в день, стоимость - 9-14 лари);

Самый бюджетный вариант: маршрутка (4 часа в дороге, более 20 отправлений в день, стоимость - 20 лари) или автобус (4 часа в пути, 3-4 рейса в день, стоимость - 25 лари);

Вариант для туристов с правами на вождение: время в пути более 3 часов, аренда - от $50).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Кутаиси в Тбилиси на поезде?

Поезд - это доступный, атмосферный и в целом более безопасный способ для передвижения между Тбилиси и Кутаиси, чем автобус или маршрутка, особенно в зимние месяцы. Но, к сожалению, те же скоростные поезда, которые идут из Тбилиси в Батуми, не ходят по этому маршруту. И хотя расстояние между Тбилиси и Кутаиси меньше, время в пути получается практически такое же: почти 6 часов. Однако можно сэкономить несколько часов, сев на поезд на станции Риони вместо станции Кутаиси. Поезда оттуда ходят более устаревшие, но мягкие сиденья и кондиционер в них есть. Такси из центра Кутаиси до вокзала Риони стоит примерно 8-10 лари, также можно доехать на городском автобусе №3 (билет стоит 60 тетри; они отправляются каждые полчаса).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинская железная дорога не проходит через центр Кутаиси, поэтому раз в день отправляется только один медленный поезд в 08:45 утра, который идет 5 часов 50 минут (билет стоит 9 лари). Зато с железнодорожного вокзала Риони, расположенного в 20 минутах езды к югу от Кутаиси, отправляются в Тбилиси как минимум 4 поезда в день. Самые быстрые - это утренний поезд из Поти в 09:14 и вечерний поезд из Зугдиди в 19:44, они добираются до Тбилиси за 3,5 часа. Билет второго класса от Риони до Тбилиси стоит 14 лари, билеты в первый и бизнес-класс стоят 26 лари и 41 лари соответственно. Поезда, следующие в Тбилиси из Озургети и Кутаиси, идут от Риони 4,5 часа, а стоимость билета 9 лари.

Купить билеты на поезд в Грузии можно на сайте Грузинских железных дорог (не ранее чем за 20 дней), либо через TKT.ge (не ранее чем за 10 дней) или 12Go (берется небольшая комиссия), либо на вокзале за наличные. Поезда из Кутаиси останавливаются на центральном ж/д вокзале Тбилиси. С 2022 года поезда останавливаются и на ж/д станции Копитнари у аэропорта Кутаиси, который находится в получасе езды от центра Кутаиси.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Кутаиси в Тбилиси на автобусе?

Маршрут между Тбилиси и Кутаиси обслуживают несколько компаний, включая Omnibus и Georgian Bus, которые завязаны на время прилета самолетов в аэропорт Кутаиси. Вариант Omnibus подойдет туристам, прибывающим в аэропорт Кутаиси с целью сразу уехать оттуда в Тбилиси. Но при желании можно добраться из Кутаиси в аэропорт и оттуда на автобусе до Тбилиси. Время в пути между Кутаиси и Тбилиси на автобусе составляет в среднем 4-4,5 часа, обычно водитель делает одну-две десятиминутные остановки в Зестафони, Терджоле или Гори.

Автобусы отправляются примерно через час после прибытия рейса. Взрослый билет стоит 25 лари, детский - 15 лари. Для билетов туда-обратно обычно бывает скидка. Купить билет можно онлайн на сайтах компаний или наличными в кассах в аэропорту. Конечная остановка Georgian Bus в Тбилиси у Пушкинского сквера или на площади Свободы. Omnibus высаживает пассажиров недалеко от метро Руставели. Автобусы, следующие в аэропорт Кутаиси, отправляются из Тбилиси по такому же принципу. Поскольку рекомендуется прибыть в аэропорт за 3 часа, автобус отправится из Тбилиси за 7 часов до рейса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Кутаиси в Тбилиси на маршрутке?

Маршрутки - это довольно популярный и дешевый способ добраться из Кутаиси в Тбилиси. В среднем время в пути составляет 3,5-4,5 часа в зависимости от пробок. Проезд стоит 20 лари, билет на маршрутку можно приобрести в кассе на автовокзале, которая работает ежедневно с 5:00 до 21:00.

Маршрутки отправляются с центрального автовокзала Кутаиси (около Макдональдса на проспекте Чавчавадзе) примерно каждые полчаса, начиная с 6 утра и до 21:00. Если маршрутка заполняется, то сразу уезжает, поэтому лучше приехать на вокзал пораньше, чтобы занять место. Там же можно поймать такси, чтобы добраться более комфортно, если разделить машину с другими пассажирами, то цена проезда получится примерно 50 лари за человека.

В Тбилиси маршрутки останавливаются на автовокзале Дидубе, в самый центр Тбилиси они не идут. С Дидубе в Кутаиси маршрутки ходят по аналогичному графику, примерно с 7:00 до 20:00, а время в пути и стоимость билета такие же.

Какая дорога ведет из Кутаиси в Тбилиси?

Между Тбилиси и Кутаиси проходит скоростная автомагистраль E60, это довольно оживленный участок протяженностью 227 км. Сейчас продолжаются дорожные работы, так что постепенно открываются новые участки, после завершения работ будет больше полос, а время в пути между двумя городами станет короче.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться по пути из Тбилиси в Кутаиси на машине?

Мцхета - первая столица Грузии находится недалеко от шоссе по дороге из Тбилиси. Во время путешествия на машине до Кутаиси можно посетить некоторые монастыри в этом районе, включая Джвари и собор Светицховели, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гори и Уплисцихе - помимо музея Сталина, в Гори есть и другие интересные места. Также стоит посетить пещерный город Уплисцихе.

Сурами - в этом городе есть средневековая крепость, а еще это столица сладкого хлеба назуки.

Зестафони - этот промышленный город в Имерети понравится любителям бруталистской архитектуры и советских мозаик.